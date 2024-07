São Paulo: Zubeldía é favorito para assumir seleção da América do Sul, diz TV

No comando do São Paulo há três meses, o técnico Luis Zubeldía pode estar de saída do tricolor. Segundo informações do Marca 90, TV do Equador, o argentino é o favorito para assumir a seleção do país após a demissão de Félix Sánchez, anunciada nesta sexta-feira, 5, após a eliminação para a Argentina na Copa América na quinta.

Na transmissão, o jornalista José Alberto Molestina traz a informação de que Zubeldía o nome número um da lista de prioridades da Federação Equatoriana de Futebol. Além dele, outros dois nomes estão sendo cogitados para assumir o Equador a partir de agora.

Zubeldía foi apresentando como novo técnico do São Paulo nesta segunda-feira. Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Guillermo Almada, treinador do Pachuca, do México, está no comando da equipe há duas temporadas. O terceiro nome citado pelo jornalista é Martín Anselmi, que comanda o Cruz Azul, também do México. Anselmi está à frente da equipe desde dezembro de 2023. "O candidato número um para assumir a seleção equatoriana é Luis Franciso Zubeldía. Gostando ou não, vamos conversar mais daqui a pouco", diz Molestina. Zubeldía vive boa fase no comando da equipe. É o quinto colocado do Brasileirão e vem de três vitórias seguidas na competição.

Na Libertadores, o tricolor paulista foi o primeiro colocado do Grupo B com 13 pontos. Nas oitavas de final o adversário será o Nacional-URU. Desde que chegou, Zubeldía tem 62,5% de aproveitamento nos 16 jogos disputados. A equipe marcou 26 gols e sofreu 13.

O apresentador ressalta que o outro candidato para a vaga, Almada, é visado por outra seleção, sem citar nomes. Afirmou ainda que a proposta para o treinador do Pachuca pagaria o dobro do que a seleção equatoriana ofereceria.

Já Anselmi é um velho conhecido do futebol do país e do próprio torcedor do São Paulo. Treinador do Independiente Del Valle entre maio de 2022 e o fim de 2023, o técnico conquistou a Sul-Americana em cima do tricolor. Venceu a final em Córdoba por 2 x 0. Na sequência, conquistou a Recopa Sul-Americana contra o Flamengo em pleno Maracanã.