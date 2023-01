Sarrafiore se despede do Vasco após grave lesão e apenas um jogo em 2022

O meia Martín Sarrafiore não é mais jogador do Vasco. O jogador, que tinha contrato até o dia 31 de dezembro, usou as redes sociais para se despedir do clube. Ele fez apenas um jogo na última temporada por conta de uma grave lesão no joelho, que o tirou dos gramados por dez meses.

“Venho aqui me despedir do Vasco. Obrigado por esse tempo compartilhado. Foi um orgulho e uma honra vestir a cruz de malta. Fico muito feliz de saber que o Vasco voltou para onde sempre teve que estar. Estarei firme na torcida, Vascão”, disse o meia.

Leia também Fluminense contrata meia-atacante Giovanni Manson, revelado no Santos

Contratado em 2021, Sarrafiore fez apenas 19 jogos com a camisa vascaína e marcou três gols. A última partida foi no dia 8 de outubro, na vitória sobre o Novorizontino por 3 a 0, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O meia tinha acabado de se recuperar da lesão.

Martin Sarrafiore com a camisa do Internacional Foto: REUTERS/Diego Vara

Sarrafiore lesionou o ligamento cruzado do joelho esquerdo e precisou de cirurgia para se recuperar. Voltou aos treinos em julho e entrou em campo apenas em outubro. Sem ser aproveitado, não teve o contrato renovado para 2023. O argentino tem 25 anos, com passagens também por Huracán, Internacional e Coritiba.

Por outro lado, o Vasco anunciou quatro reforços para 2023: o zagueiro Léo, ex-São Paulo, o volante Patrick de Lucca, ex-Bahia, o lateral Lucas Piton, ex-Corinthians, e o atacante Pedro Raul, ex-Goiás, além do técnico Maurício Barbieri.