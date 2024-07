Manchester City oficializa o atacante brasileiro Savinho como reforço: ‘Emocionante estar aqui’

O brasileiro Savinho está de casa nova na Europa. Após brilhar com as cores do Girona, o jovem atacante de 20 anos foi adquirido do Troyes e agora defenderá as cores do principal clube do City Group: o Manchester City de Pep Guardiola. O acordo de cinco temporadas foi assinado nesta quinta-feira.

“O Manchester City tem o prazer de anunciar a contratação do ponta brasileiro Savinho, do Troyes, por um contrato de cinco anos, até 2029. O jogador de 20 anos é nossa primeira contratação do verão, antes da temporada 2024/25, em busca de um quinto título inédito do Campeonato Inglês”, oficializou o clube.

Savinho foi anunciado pelo Manchester City nesta quinta-feira. Foto: Divulgação/Manchester City

O City fez questão de frisar que Savinho "teve uma excelente campanha emprestado ao Girona na temporada passada, ajudando o time espanhol a se classificar para a Liga dos Campeões pela primeira vez na história." Foram 11 gols e 10 assistências na inédita campanha da equipe da Catalunha no Campeonato Espanhol, na qual terminou em terceiro, atrás do Real Madrid e do Barcelona. Na sede do City, o atacante assinou o backdrop com sua imagem, na qual aparece vestindo a camisa da seleção brasileira. Na equipe de Pep Guardiola, o ponteiro driblador revelado pelo Atlético-MG e que se destacou no Girona, vestirá a 26.

O jogador, novidade de Dorival Júnior nas convocações recentes da seleção brasileira, comemorou o acerto. Ela já vinha sendo elogiado por Guardiola e espera retribuir a confiança.

“Estou muito feliz por me juntar ao Manchester City, o campeão inglês e vencedor da Copa do Mundo de Clubes. Todo mundo sabe que eles são o melhor time do mundo agora, então estar aqui é muito emocionante para mim”, disse. “Estou animado com a oportunidade de trabalhar com Pep Guardiola, um dos maiores treinadores de todos os tempos, e alguém que sei que me ajudará a melhorar ainda mais.”

Ainda revelou que manterá seu estilo ousado na Inglaterra e não vê a hora de estar de frente da nova e empolgada torcida. “Eu me diverti muito na Espanha e estou ansioso por um novo desafio de jogar no Campeonato Inglês ao lado de alguns dos melhores jogadores do mundo”, afirmou. “Mal posso esperar para conhecer os fãs e meus novos companheiros de equipe, quero fazer parte e trazer mais sucesso ao City.”