Scaloni aponta Messi 100% e compara situação da Argentina na Copa com um ‘abacaxi’

A derrota para a Arábia Saudita na estreia da Copa do Mundo, por 2 a 1, deixou a Argentina precisando vencer o México para não ser eliminada ainda na primeira fase. Além do revés, a condição física de Lionel Messi também preocupou os argentinos, já que o craque apareceu com o tornozelo inchado antes mesmo da partida. O técnico Scaloni, no entanto, tratou de rechaçar qualquer possibilidade da sua principal estrela não estar em campo neste sábado.

“Messi está bem, e mais do que nunca, precisamos de todos, dele e de seus companheiros. No nível físico, está bem, e no nível moral, está bem. Não há nenhum problema. Não sei de onde veio esse boato”, disse Scaloni, em entrevista coletiva.

Argentina faz confronto decisivo na Copa do Mundo com o México. Foto: Jorge Saenz/AP

O treinador ainda apontou a importância de Messi para o elenco argentino. “Ele sabe que temos um jogo importante, e os mais jovens sabem que as cartas estão sobre a mesa, mas que tudo ainda depende de nós.”

Scaloni admitiu também que a Argentina ficou em situação delicada dentro do grupo, mas ressaltou que a equipe fará tudo o que for possível para vencer o México e, posteriormente, conquistar a classificação. “Este grupo recebeu um abacaxi, mas vamos nos levantar. Há um país inteiro esperando que nos saiamos bem. Não negociamos nossa forma de jogar. Essa equipe vai deixar tudo em campo até o último minuto.”





Scaloni lembrou os tempos áureos como jogador, mas mostrou qual será a filosofia do elenco argentino. “Um jogo, você pode perder, mas o importante é como você se levanta. Eu, como jogador, era assim. A minha maior virtude era como sempre seguia adianta. Tenha confiança porque um revés não manchará o caminho que percorremos.”

Com a derrota para a líder Arábia Saudita, com três pontos, a Argentina ficou na lanterna do Grupo C, sem pontuar. Polônia e México têm um. O compromisso, que pode ser decisivo para a Argentina, será com o México, neste sábado, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Lusail.