Gustavo Scarpa critica falta de semelhança com seu avatar no FIFA 23: ‘Tá de Brinks’

Conhecido pelo alto realismo apresentado em suas edições anuais, o FIFA 23, jogo eletrônico produzido pela EA Sports, entrou em um “impasse” com Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, que está no Nottingham Forest, da Inglaterra, e presente na atração desta temporada. Em post realizado no Instagram, o craque do último Campeonato Brasileiro ironizou a falta de semelhança de seu avatar virtual.

Na mais recente atualização do jogo, tanto ele quanto Danilo, também ex-Palmeiras, apareceram disponíveis para os jogadores no elenco do Nottingham Forest. Scarpa foi incisivo sobre a falta de semelhança na modelagem. “Tá de brinks”, escreveu o jogador, reprovando sua própria imagem.

Scarpa critica falta de semelhança de seu avatar no FIFA 23 com vida real. Foto: Reprodução/Instagram

No jogo, o avatar do meia de 28 anos aparece com um overall, uma espécie de nota geral de habilidade, de 74. Danilo, por sua vez, está avaliado com overall de 76. Os dois brasileiros estão em inicio de carreira na Europa. Scarpa já estava negociado antes mesmo de a temporada passada acabar. Danilo foi vendido em uma opção da direção do Palmeiras. A presidente Leila Pereira segurou o volante o quanto pôde.

O avatar de Danilo está mais parecido com ele. Apesar da choradeira, dificilmente os produtores do game vão produzir outro avatar para o meia brasileiro. Scarpa terá de se contentar com suas qualidades no jogo.

Longe dos gramados virtuais, o Nottingham Forest vive bom momento no Campeonato Inglês. A equipe não é derrotada há cinco partidas na liga e venceu o Leeds United por 1 a 0 neste domingo, que marcou a estreia do experiente goleiro Keylor Navas. O time de Scarpa e Danilo ocupa a 13ª posição do torneio, com 24 pontos. Já não é mais o saco de pancadas da Premier League, como era antes mesmo de Scarpa se apresentar ao clube.