Seleção argentina tem nova música de apoio para a Copa do Mundo do Catar

Os argentinos agora vão cantar diferente nas arquibancadas da Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira (24), a seleção argentina usou as redes sociais para anunciar o lançamento de “Vayas donde vayas”, uma nova canção para sua torcida.

No vídeo de lançamento da Federação Argentina de futebol, os artistas Rusherking, Chaqueño Palavecino, Emanero, Soledad Pastorutti e Pablo Vescano aparecem cantando a nova música de apoio da seleção. A ação aconteceu dois dias após a Argentina ser surpreendida na estreia da Copa do Mundo do Catar, quando foi derrotada de virada pela Arábia Saudita por 2 a 1.

“E, para onde for, você sabe que te acompanho. E ainda que esteja nublado, nosso céu sempre é azul. Meu amor não se cansa por mais que passe os anos, o responsável pela minha alegria é você”, diz uma das partes da música lançada nesta quinta-feira.

Situação delicada

Após ser derrotada na estreia, a Argentina se colocou em uma situação complicada no grupo C da Copa do Mundo do Catar. Como o duelo entre Polônia e México terminou empatado, a equipe de Messi, Di Maria e companhia precisa pontuar na segunda rodada para seguir com chance de avançar para as oitavas de final.

(AP Photo/Ebrahim Noroozi)

No sábado (26), a Argentina encara o México, às 16h pelo horário de Brasília. Por conta do horário da partida, a seleção sul-americana entrará em campo sabendo o que precisa fazer para não ser eliminada na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022.