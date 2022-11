Seleção Brasileira embarca para Turim e inicia parte final da preparação para Copa do Mundo do Catar

Publicidade

Parte da delegação da seleção brasileira já está a caminho de Turim para iniciar a preparação para a Copa do Mundo do Catar 2022. Além de Tite e sua comissão técnica, atletas que atuam no Brasil já estão a caminho da Itália, em uma viagem que tem previsão de durar 11 horas. Pedro e Éverton Ribeiro, do Flamengo, e Weverton, goleiro do Palmeiras, são os atletas que embarcaram no voo.

Leia também Flamengo perde para o Avaí no Brasileirão em tarde de despedidas de ‘Diegos’ no Maracanã

Os jogadores que atuam na Europa se apresentarão apenas na Itália, antes do primeiro treinamento que está marcado para às 14h da próxima segunda-feira, no Centro de Treinamentos da Juventus. A seleção seguirá se preparando em solo italiano até o dia 19, quando embarca para Doha, cinco dias antes da estreia no Mundial frente a Sérvia.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF e chefe da delegação da seleção no Catar elogiou o trabalho do técnico Tite e comentou sobre a preparação para o torneio.

Parte da seleção brasileira embarcou para Turim para iniciar a fase final de preparação para a Copa do Mundo do Catar.

“Estamos na expectativa muito grande por esse trabalho, que está sendo realizado com muita competência e tem sido aceito por todos os atletas. Agora é o momento de muito foco no trabalho. Tudo que tinha de ser feito já foi feito. Tem ainda alguns ajustes a serem feitos até o dia 19 e espero que dê tudo certo”, afirmou o mandatário.

A Copa do Mundo se inicia no domingo, dia 20, com o duelo entre Catar e Equador, marcado para às 13h00, horário de Brasília.

Continua após a publicidade