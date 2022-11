Seleção brasileira faz em Turim primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo sem Neymar

Publicidade

Começou oficialmente a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. O período de treinos em Turim, na Itália, foi aberto na tarde segunda-feira, 14, com uma atividade rápida no CT da Juventus ainda sem todos os atletas à disposição.

Marquinhos e Neymar tiveram um problema em voo fretado de Paris para Turim e se apresentaram com atraso. Por isso, a dupla do PSG perdeu o primeiro treino em solo italiano. Eles chegaram ao CT da Juventus quando a atividade já havia começado.

Por outro lado, Antony se recuperou de lesão que o tirou dos últimos cinco jogos do Manchester United e foi a campo. Com a chegada de Marquinhos e Neymar, o técnico Tite tem todos os 26 atletas convocados à sua disposição. Mas somente 14 jogadores participaram da atividade em campo nesta segunda-feira.

Além dos três goleiros - Alisson, Ederson e Weverton -, estiveram no gramado: Alex Sandro, Alex Telles, Antony, Daniel Alves, Éder Militão, Éverton Ribeiro, Fred, Pedro, Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior.

Os outros 12 jogadores fizeram exercícios na parte interna do CT, como parte do trabalho regenerativo, porque haviam atuado no fim de semana pelos seus clubes. O trabalho teve belos gols de Raphinha e Vinicius Junior e foi encerrado depois de pouco mais de uma hora e meia de duração.

O Brasil faz mais oito treinamentos em Turim sábado, 19, quando embarca para Doha, capital do Catar, onde será a última delegação a chegar ao país-sede do Mundial. A estreia contra a Sérvia está marcada para o dia 24, às 16h (de Brasília), 22h no horário local. A seleção integra o Grupo G, que também conta com Camarões e Suíça. A Copa tem início dia 20, domingo.