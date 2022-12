Seleção Brasileira faz homenagem a Pelé após o final do jogo contra Coreia do Sul na Copa

Pouco depois do apito final da vitória do Brasil por 4 a 1 contra a Coréia do Sul, nesta segunda-feira, os jogadores da seleção brasileira fizeram uma homenagem para Pelé. O Rei do Futebol está internado no Hospital Israelista Albert Einstein desde a última terça, em São Paulo, para o tratamento de uma infecção respiratória e para avaliação mensal do câncer no cólon diagnosticado em setembro do ano passado. Ele tem acompanhado as partidas da unidade de saúde.

Leia também Dalic torceu pela Coreia do Sul, mas diz que Croácia não teme Brasil: ‘Estamos prontos’

Uma faixa com os dizeres “Pelé” e uma foto do Rei comemorando um gol com a camisa da seleção foi levada ao meio de campo do gramado do Estádio 974.

Além dos jogadores, a torcida que compareceu ao estádio também prestou uma homenagem ao ex-jogador. Aos 10 minutos do primeiro tempo, a torcida estendeu um bandeirão com a imagem do Rei do Futebol e com a frase “Fique bem logo”, escrita em inglês. O tempo escolhido para o gesto foi uma referência ao número da camisa usada por Pelé ao longo da carreira.





Jogadores do Brasil prestam homenagem para Pelé após a vitória do Brasil sobre a Coréia do Sul. Foto: Kim Hong-Ji / REUTERS

Em entrevista ainda no gramado, Neymar disse esperar que Pelé tenha gostado da homenagem e também da partida realizada pelo Brasil, válida pelas oitavas da Copa do Catar.

Publicidade

Pouco antes da partida, as redes sociais de Pelé informaram que o Rei assistiria ao jogo do hospital e desejou sorte aos jogadores da seleção. O texto da postagem estava acompanhado de uma foto do ex-jogador na Suécia, em 1958, quando ele ajudou o Brasil a conquistar a primeira Copa do Mundo.

“Eu quero inspirar vocês, meus amigos. Assistirei ao jogo daqui do hospital e estarei torcendo muito por cada um de vocês. Estamos juntos nessa caminhada. Boa sorte ao nosso Brasil!”, disse o Rei.

A goleada sobre a Coreia do Sul, que encaminha o Brasil para as quartas de final contra a Croácia, foi construída inteira no primeiro tempo. Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá marcaram para os brasileiros antes do intervalo e Paik Seung-ho descontou para os sul-coreanos já no segundo tempo.