Seleção brasileira feminina tem a volta de Andressa Alves e Luana em Londres

Em fase final de preparação para a disputa da Finalíssima com a Inglaterra e ainda um amistoso diante da Alemanha, a seleção brasileira se apresentou em Londres, nesta segunda-feira, com duas novidades na delegação: após um período em que estiveram fora das convocações, Andressa Alves e Luana estão de volta.

Jogadora da Roma, da Itália, Andressa falou da alegria de estar novamente com a seleção. “Estou trabalhando bastante na Roma e acho que a temporada está sendo boa. Feliz pela oportunidade. Vou dar o meu máximo aqui”, comentou a atleta.

Luana, que defende o Corinthians, foi chamada pela última vez para a disputa da Copa América de 2022. Recuperada de uma lesão, ela falou de seu retorno com euforia. “Passei um período difícil, uma segunda cirurgia, mas consegui voltar e ter uma sequência. Estou com ritmo de jogo e preparada para corresponder às expectativas. Se tiver a chance de jogar, estou pronta”, afirmou.

Pia Sundhage comanda a seleção brasileira em mais um desafio na Europa. Foto: Thais Magalhães/ CBF

O retorno das duas deixa o elenco mais equilibrado. Nessa lista, Pia procurou fazer uma mescla de atletas jovens e experientes. Sobre o compromisso com a Inglaterra, Andressa falou da dificuldade que o Brasil terá pela frente.

“A Inglaterra é hoje um dos melhores times do mundo. Vai ser um desafio muito importante pra chegarmos preparadas para a Copa do Mundo. Depois, tem a Alemanha, que também vem fazendo um grande trabalho. Vão ser dois grandes jogos e acredito que a seleção vai poder jogar de igual para igual”, afirmou Andressa.

O trabalho desta segunda foi mais leve para compensar o desgaste da viagem. Pia deu ênfase à parte tática no estádio The Hive. Em seguida, as atletas fizeram um trabalho na academia. Adriana, meia do Orlando Pride, deve ser integrada nesta terça-feira completando a lista de relacionadas.