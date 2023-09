Fernando Diniz convoca Gerson e promove retorno de Vini Jr à seleção; Paquetá continua fora

Fernando Diniz anunciou neste sábado, dia 23, os convocados para a seleção brasileira que integrarão a equipe para os jogos contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A lista teve a esperada volta de Vinícius Júnior, que foi chamado, mas cortado da última convocação por estar machucado, e, novamente, a presença de Neymar, líder do elenco. Lucas Paquetá, sob investigação por envolvimento em esquema de apostas, continua fora. Gerson, do Flamengo, é a grande novidade.

Além do volante rubro-negro, foram selecionados outros quatro atletas que atuam no Brasil, todos eles presentes na primeira lista do treinador: André e Nino, do Fluminense, Raphael Veiga, do Palmeiras, e Lucas Perri, do Botafogo, que anteriormente substituiu Bento, do Athletico Paranaense, cortado por lesão. O jogo contra os venezuelanos está marcado para 12 de outubro, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), enquanto o duelo com os uruguaios acontecerá no dia 17, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Retornos de Gerson e Vinícius Júnior

“O Gerson foi uma das convocações mais fáceis para mim pelo que ele vem mostrando no Flamengo. O time vem oscilando, mas ele apresentou um grande futebol nesse período em que esteve em campo. Vejo no Gerson uma mudança positiva em seu comportamento“, afirmou Diniz, sobre a convocação do volante do Flamengo.





Vinícius Júnior, por sua vez, treinou na última sexta-feira com os jogadores do Real Madrid e se mostrou recuperado de uma lesão que o tirou dos dois primeiros jogos do Brasil na competição. Ainda não se sabe se ele será titular, por estar em recuperação física. Se começar no banco, Raphinha deve jogar em sua posição.

Continua após a publicidade

Início animador e apoio da torcida

Em seus dois primeiros jogos, o time de Diniz goleou a Bolívia por 5 a 1 no Mangueirão, em Belém (PA), e venceu o Peru fora de casa, em um duelo acirrado, mas que teve a esperada posse de bola e ofensividade de suas equipes: 1 a 0.

Agora, na segunda convocação, o treinador quer manter a sequência do trabalho iniciado nas jornadas de estreia. Na entrevista, ele elogiou a participação da torcida na abertura das Eliminatórias. “Foi nosso grande craque. Um acerto do presidente Ednaldo Rodrigues em colocar o jogo lá (Mangueirão). Eles ficaram muito entusiasmados. A expectativa é manter o time competitivo para os próximos dois jogos”, afirmou Diniz.

O Brasil lidera as Eliminatórias da Conmebol até o momento, empatado na pontuação com a Argentina, mas superando a rival no saldo de gols. A seleção terminou o classificatório para o Mundial na ponta nas últimas quatro edições em que participou dele (2006, 2010, 2018 e 2022) e espera-se que brigue no topo mais uma vez.

Com o número de participantes estendido para a Copa de 2026 (6+1 na repescagem contra 4+1 do modelo anterior), a lógica é que a vaga seja conquistada facilmente pelo Brasil. As Eliminatórias deverão servir para dar rodagem a jogadores da nova geração e começar a achar o time ideal para a edição de Estados Unidos, México e Canadá. Junto a isso, também preparar o elenco para a Copa América de 2024.

Confira a lista completa de convocados: