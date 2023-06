A busca da seleção brasileira por um novo técnico tem gerado acaloradas discussões. Tem sido comum a opinião de que o Brasil não precisa de um treinador estrangeiro, dadas as cinco conquistas mundiais com comandantes locais. Outros refletem sobre a falta de nomes nacionais com capacidade para levar o País ao hexa. Nas redes sociais, as divergências ganharam contorno polêmico nesta quinta-feira após uma publicação do ex-jogador e apresentador Neto, que foi retrucada pelo comentarista inglês Tim Vickery.

Nos últimos dias, se acentuaram rumores de que a CBF poderá esperar por Carlo Ancelotti até junho de 2024. Neto, que comanda Os Donos da Bola na Band, disse ser contra a espera da seleção pelo italiano.

“Eu vesti a camisa da seleção brasileira por quase uma década em todas as categorias. Tive várias convocações. Menos do que eu queria, é claro! Mas tenho propriedade para falar que acho vergonhoso a CBF ficar a mercê da vontade de um técnico gringo. Poxa vida! Tem profissional capacitado aqui! Escolhe logo e deixa o cara trabalhar! Sem interferências, de preferência, viu?!”, escreveu Neto.

Neto apresenta o programa "Os Donos da Bola" na Band. Foto: Reprodução/ TV Band

Tim Vickery, que cobre o futebol sul-americano há muitos anos, é correspondente da BBC e comumente participa da programação do SporTV, respondeu á publicação de Neto. “Xenofobia inexplicável de uma nação de imigrantes”, escreveu o inglês.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, espera definir o nome do novo técnico do Brasil até o dia 30 de junho. Até lá, a cúpula da entidade pode optar inclusive por aguardar o término do contrato de Ancelotti com o Real Madrid. Abel Ferreira, Fernando Diniz, Dorival Júnior e Jorge Jesus são tratados como planos B.

A seleção brasileira entra em campo neste sábado, às 16h30, em Barcelona, para enfrentar Guiné em amistoso. Na terça, às 16h, é a vez de encarar Senegal, em Lisboa. Por enquanto, a equipe pentacampeã mundial é liderada por Ramon Menezes, que comanda o time sub-20.