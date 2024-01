Seleção brasileira: o que novo técnico Dorival Júnior pensa sobre Neymar?

Neymar é, sem dúvidas, o principal nome do futebol brasileiro há 14 anos. Aos 31 anos, o jogador está lesionado e não voltará a vestir a camisa da seleção tão cedo. Agora, no comando técnico da equipe nacional, o craque terá um velho conhecido, Dorival Júnior, com quem já teve problemas no passado e que falou o que pensa sobre o jogador atualmente.

Em setembro de 2010, o técnico Dorival Junior foi demitido pelo Santos após uma polêmica com Neymar, então com 18 anos, por causa de uma cobrança de pênalti no jogo com o Atlético-GO. Eles seguiram caminhos separados e, apesar de acompanhar o jogador de longe, o treinador do São Paulo admitiu ao Estadão, em novembro de 2023, que sua expectativa era um pouco maior em relação ao atacante. Sem, claro, deixar de elogiá-lo por tudo que fez no futebol.

“Ele (Neymar) poderia, talvez, ter alcançado ainda mais. É um jogador que se tivesse um pouco mais de tranquilidade e um desenvolvimento um pouco diferenciado ao longo da sua carreira, talvez pudesse ter encontrado ainda melhores resultados”, afirmou o Dorival, que fez uma ressalva. “Não sei tudo o que aconteceu na sua carreira. Tenho ficado muito afastado daquilo que ele possa ter feito ao longo de todo esse processo, mas nunca deixou de ter o valor que tem. É um jogador de altíssimo nível, diferenciado, um jogador como poucos no mundo.”

Dorival Junior e Neymar trabalharam juntos no Santos entre 2010 e 2011. Foto: Robson Fernandjes/ AE

Dorival citou até Messi como exemplo. “O Neymar tem capacidade que poucos atletas possuem, é um fora de série. Aí nós vamos falar assim ‘Ah, mas ele nunca conquistou uma grande competição mundial’. Ele já conquistou muita coisa. Messi deixaria de ter o valor que tem por não ter tido campeão do mundo? Zico deixou de ter o valor que tem? Jamais”, afirmou.

Mas ainda há tempo para Neymar conquistar uma Copa do Mundo? Apesar do momento não ser positivo, já que o atacante do Al-Hilal operou o joelho esquerdo para correção de uma lesão ligamentar e só deve voltar a campo no meio do ano, Dorival confia na recuperação do jogador de 31 anos para defender o Brasil no Mundial de 2026. “Nunca é tarde, está aí o Messi, como grande exemplo. Neymar tem essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Só depende dele.”