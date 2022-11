Quem o Brasil pode enfrentar nas oitavas de final da Copa do Mundo?

Com a vitória do Brasil no jogo contra a Suíça nesta segunda-feira, dia 28, a seleção pode enfrentar o time que ficar em segundo lugar no Grupo H na Copa do Mundo no Catar. Composto por Portugal, Coreia do Sul, Uruguai e Gana, o grupo é hoje liderado pela equipe do craque Cristiano Ronaldo, com três pontos.

Sendo assim, caso o Brasil fique na primeira posição do Grupo G, o time de Tite pode jogar contra Gana. Agora, se o Brasil ficar na segunda posição da chave, a seleção brasileira jogará contra o primeiro colocado do Grupo H, ou seja, nesse momento Portugal.

Seleção brasileira comemora gol de Richarlison em jogo contra a Sérvia na fase de grupos Foto: François-Xavier MARIT/AFP

Tudo ainda pode mudar, é claro, a depender dos jogos do Grupo H e do jogo do Brasil contra Camarões na sexta-feira, dias 2, às 16h. As colocações da chave ainda não estão definidas, apesar de o Brasil já ter garantido sua participação nas oitavas após as duas primeiras rodadas.

Nas quartas de final, considerando o melhor cenário possível, com vitórias do Brasil na fase de grupos e nas oitavas, a seleção pode enfrentar Espanha ou Marrocos.

Caso a seleção de Tite fique em segundo lugar na fase de grupos da Copa do Mundo e vença o primeiro colocado do Grupo H nas oitavas, o confronto nas quartas de final será com o time que sair vitorioso do jogo entre Croácia e Japão. Há muitas condicionantes ainda até o fim da primeira etapa da Copa do Catar. Com seis pontos, o Brasil passou bem pelos dois ferrolhos de Sérvia e Suíça. Deverá ter mais facilidade nesse aspecto de agora em diante.

