Opinião | Seleção brasileira precisa de Neymar, mas não deste Neymar

É praticamente impossível imaginar que o técnico Dorival Júnior não convoque Neymar para os próximos compromissos da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O atleta tem dado as cartas pelo Santos apesar de ainda não ter deslanchado ou exibido o belo futebol de seus áureos tempos. Nesta quinta-feira, às 11h, a lista prévia de 52 nomes apresentada pela comissão técnica do time nacional será reduzida a 23.

A situação da seleção nas Eliminatórias é delicada, mas já esteve pior. Restando seis jogos para a conclusão do torneio, o Brasil aparece na quinta colocação, com 18 pontos, cinco a mais do que a Bolívia, sétima, que hoje iria para a repescagem, e seis a mais do que a Venezuela, primeiro time fora da zona de classificação.

Neymar está afastado da seleção desde outubro de 2023 quando sofreu grave lesão em duelo com o Uruguai. Foto: Raul Baretta/Santos FC

A ligeira comodidade experimentada hoje é capaz de fazer esquecer as más atuações de 2024. A seleção começou bem com o novo treinador em amistosos. No entanto, quando os jogos valiam pontos, as atuações foram aborrecedoras. Um deserto tomou conta da seleção. Até mesmo o melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior, ficou apagado. Diante deste cenário, é nítida a necessidade de um atleta que assuma a responsabilidade de liderar a equipe. Esse jogador pode ser Neymar, mas não o Neymar de hoje ou das últimas Copas do Mundo. Neymar, desde que retornou ao Santos, participou de sete jogos, anotou três gols e deu três assistências. Os gols marcados pelo atacante foram todos de bola parada: falta, pênalti e escanteio. O gol olímpico contra a Internacional de Limeira fez brilhar os olhos.

O Santos não tem jogadores de alto nível técnico, e a missão atual de Neymar é mais complicada do que a de 15 anos atrás. Por isso mesmo, a seleção será um bom palco de avaliação do nível do atacante. Não há dúvidas sobre sua habilidade. O desafio de Dorival Júnior é explorar a capacidade de liderança positiva de Neymar para além da técnica. É fazer o que Tite não fez. Para retomar seu auge, Neymar precisa estar 100% física e mentalmente e concentrado no seu grande objetivo: levar o Brasil ao hexacampeonato mundial.

A seleção brasileira precisa de Neymar muito por causa do futebol pobre, da falta de repertório e comando dentro de campo. Porém, não precisa do Neymar que se incomoda e gesticula a cada erro dos companheiros, do Neymar que pega birra de torcida adversária no interior paulista. A experiência deveria fazer com que Neymar relevasse tais cenários e se mostrasse maior do que os eventuais incômodos, sem mimos ou benesses. Ele poderia entrar em campo com a ideia de potencializar novos craques, não de ser servido por eles. De ser o responsável por valorizá-los e inspirá-los.

“Ele (Neymar) poderia, talvez, ter alcançado ainda mais. É um jogador que se tivesse um pouco mais de tranquilidade e um desenvolvimento um pouco diferenciado ao longo da sua carreira, talvez pudesse ter encontrado ainda melhores resultados”, disse Dorival Júnior antes de assumir a seleção. “Nunca é tarde (para conquistar o Mundial), está aí o Messi, como grande exemplo. Neymar tem essa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Só depende dele.”

Dorival Júnior tem como meta fazer a seleção render mais. O treinador tem em suas mãos a chance de montar um novo “quadrado mágico” com Raphinha, Neymar, Vinícius Júnior e Rodrygo, apostando na mobilidade, boa fase e técnica apurada destes atletas. Os adversários (Colômbia, dia 20, em Brasília, e Argentina, dia 25, em Buenos Aires) não vão permitir falhas e devem colaborar para substituir os pontos de interrogação por um ponto final, seja para comissão técnica ou jogadores.