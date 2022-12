Seleção brasileira terá volta de Danilo e improviso na lateral-esquerda contra a Coreia do Sul

ENVIADO ESPECIAL A DOHA (CATAR) - A seleção brasileira que enfrentará a Coreia do Sul nesta segunda-feira, dia 5, no Estádio 974, será muito parecida com a que ganhou da Sérvia na estreia da Copa do Mundo. Danilo e Neymar estão recuperados das lesões no tornozelo e reforçam a equipe depois de dois jogos ausentes.

Neymar será utilizado desde o início da partida, bem como Danilo. “Eu prefiro a utilização do meu melhor desde o início. O técnico tem de assumir as suas responsabilidade”, explicou o treinador. Não se sabe quanto tempo o camisa 10 vai suportar.

Danilo e Neymar ficarão à disposição de Tite para partida do Brasil contra a Coreia do Sul nas oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: REUTERS/Paul Childs

A escalação do Brasil só não será a mesma da estreia porque Alex Sandro está fora, segundo confirmou o técnico Tite. “Não tem condição médica, clínica. A gente não vai colocar porque não tem saúde e a gente respeita a saúde”, disse.

A ausência de Alex Sandro, em recuperação de um problema muscular no quadril, obriga Tite a fazer uma improvisação na lateral-esquerda, uma vez que o treinador também não tem Alex Telles, cortado do Mundial depois de sofrer ruptura parcial grau 2 para 3 do ligamento lateral do joelho direito, além de lesão parcial do cruzado posterior.

Mas quem será o escolhido para jogar na esquerda? Tite não revelou, mas deu sinais. “Se vasculhar quem jogou ali nos seus clubes, vai matar a charada. Aposta e vai nela”.

O técnico Tite e o zagueiro Thiago Silva conversam com jornalistas antes do jogo entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Ao dar a dica, Tite, sem entregar, sinalizou que Danilo será o escolhido para jogar na lateral-esquerda. Embora seja lateral-direito de origem, o atleta já atuou pelo lado oposto em algumas ocasiões em seu clube, a Juventus, e no Manchester City, seu ex-time, ainda que integrando uma modelo tático diferente, formado por três zagueiros. E ele tem a versatilidade como um de seus atributos.

Com Danilo na esquerda, Éder Militão e Daniel Alves disputam um lugar na lateral-direita. O jogador do Real Madrid é o favorito a começar as oitavas.

Do meio para frente, é provável que Tite escale exatamente os mesmos que começaram o duelo com a Sérvia, isto é: Casemiro, Paquetá, Neymar, Vini Jr, Raphinha e Richarlison. A formação é ofensiva, já que Paquetá faz a função de segundo volante e Fred, mais marcador, fica no banco. “Pode imaginar que sim”, respondeu Tite ao ser questionado se, do meio para frente, os escolhidos serão os mesmos que atuaram diante dos sérvios.