Seleção brasileira treina em Belém e inicia preparação para jogo com a Venezuela

A segunda-feira foi dia de trabalho para os atletas convocados pelo técnico Dorival Júnior visando os dois jogos da rodada dupla das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Ao final da tarde, em Belém, com a chegada de Abner e Raphinha, a delegação ficou completa.

No estádio Mangueirão, os jogadores fizeram uma leve atividade física e realizaram trabalho com bola. Este será o primeiro dos três treinos para o confronto diante da Venezuela. A partida está marcada para o Monumental de Maturín e acontece nesta quinta-feira, às 18h (horário de Brasília).

Após ser decisivo pelo Palmeiras, Estêvão se apresenta e participa de treinamento com a seleção brasileira no Pará. Foto: Rafael Ribeiro/CBF

PUBLICIDADE A escolha de ficar em Belém foi estratégica, já que a capital paraense fica a duas horas de voo da cidade venezuelana. A partir desta terça-feira, Dorival começa a trabalhar a equipe que vai iniciar a partida fora de casa. O segundo compromisso do Brasil nesta rodada dupla das Eliminatórias está marcado para o dia 19 deste mês, quando o time comandado por Dorival Júnior vai receber o Uruguai, na Fonte Nova.

Após um início irregular, a seleção brasileira agora ensaia uma campanha de recuperação no torneio. Em dez rodadas, a equipe nacional venceu cinco jogos, empatou um e sofreu quatro derrotas.

Na classificação, quem lidera de forma isolada é a Argentina, com 22 pontos. Colômbia aparece na segunda colocação (19) enquanto uruguaios e brasileiros ostentam a mesma pontuação: 16.

O retrospecto recente tem sido positivo. Nas últimas quatro partidas, o Brasil obteve três triunfos e perdeu somente uma vez. Para o primeiro confronto, diante dos venezuelanos, Dorival deve apostar em uma formação ofensiva apoiada na posse de bola e transição rápida.

A Venezuela é a antepenúltima colocada na classificação (11 pontos) e só está à frente do Peru e do Chile. Nos últimos cinco compromissos, os venezuelanos acumularam três empates e foram derrotados duas vezes.