Seleção brasileira faz ‘visita’ ao palco da estreia, sem treino marcado para o estádio

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Sem treino oficial nos estádios que sediam os jogos da Copa do Mundo, a seleção brasileira fez nesta segunda-feira uma visita ao Lusail Stadium, local onde a equipe fará sua estreia no Mundial na próxima quinta-feira, diante da Sérvia, e também onde fará o jogo derradeiro da fase, diante de Camarões. Doze jogadores e parte da comissão técnica pisaram no gramado, mas sem nenhum tipo de atividade física ou com bola.

Em Copas anteriores, as seleções faziam o último treino antes de cada um dos jogos nos estádios que sediariam as partidas. No Catar, contudo, essa tradição foi quebrada em função do grande número de jogos e da quantidade menor de estádios - são “apenas” oito. Assim, as seleções treinarão durante todo o tempo em seus próprios CTs.

A vista do Lusail Stadium, estádio que receberá o jogo de estreia do Brasil na Copa do Mundo diante da Sérvia. Foto: REUTERS/Marko Djurica

Sem poder treinar no campo de jogo, Weverton, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Alex Telles, Antony, Richarlison, Martinelli, Rodrygo, Everton Ribeiro, Fred e Pedro ao menos puderam ter um primeiro contato com o Lusail nesta segunda-feira. O local está com o gramado impecável - no início da tarde, ele recebia reforço de iluminação artificial nas áreas com sombra -, mas antes da estreia do Brasil será palco se Argentina x Arábia Saudita.

O técnico Tite, o coordenador Juninho Paulista, e o fisioterapeuta Ricardo Sasaki também visitaram o estádio.

Às 17h desta segunda-feira (11h pelo horário de Brasília), Tite comandará o segundo treino do Brasil em Doha, o antepenúltimo antes da estreia na Copa.