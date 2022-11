Seleção da Libertadores tem 10 jogadores do futebol brasileiro e domínio do campeão Flamengo

Publicidade

Após o fim de mais uma edição da Libertadores, a Conmebol divulgou nesta segunda-feira o time ideal da competição. Campeão pela terceira vez na história, o Flamengo domina o time com seis jogadores e o técnico. Ao todo, dez jogadores escolhidos são de times brasileiros, sendo que apenas um atleta atua na Argentina.

Apenas quatro times formam a equipe ideal da Libertadores 2022. Flamengo, Athletico-PR, Palmeiras e Vélez Sarsfield, que disputaram as semifinais deste ano, forneceram atletas para o 11 ideal da Conmebol na competição.

O Campeão de 2022 é o time com mais representantes entre os 11, com seis e o treinador. Athletico-PR e Palmeiras tiveram dois atletas cada um e o Vélez Sarsfield foi a única equipe não brasileira com representantes ao colocar o meia Janson na equipe.

Pedro foi eleito o melhor jogador da Libertadores 2022 Foto: Marcelo Cortes / CR Flamengo

O time ideal definido pela Conmebol é formado por: Santos (Flamengo, Gustavo Gomez (Palmeiras), David Luiz (Flamengo) e Thiago Heleno (Athletico-PR), Gustavo Scarpa (Palmeiras), Everton Ribeiro (Flamengo), Arrascaeta (Flamengo) e Janson (Vélez Sarsfield), Vitor Roque (Athletico-PR), Gabigol (Flamengo) e Pedro (Flamengo). O técnico escolhido foi Dorival Junior.