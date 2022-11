Seleção de Marrocos anuncia lista de convocados com retorno de Ziyech após troca de treinador

Publicidade

Treinador do Marrocos há apenas três meses, Walid Regragui divulgou nesta quinta-feira, 11, a sua lista de 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar. Um dos principais nomes entre os convocados é o do atacante Hakim Ziyech, do Chelsea, que ganhou a oportunidade de disputar o mundial justamente em razão da troca de comando técnico na seleção marroquina.

Ziyech teve um forte desentendimento com bósnio Vahid Halilhodzic, que treinou o Marrocos até agosto deste ano, e só voltou a ser convocado após a demissão do treinador. Halilhodzic reclamava do comportamento do atacante e o acusou de fingir uma lesão. “Nem mesmo se o nome dele for Lionel Messi. O comportamento de Ziyech não se encaixa na seleção”, declarou em fevereiro, após a eliminação na Copa Africana das Nações. Já o jogador do Chelsea chegou a anunciar que estava aposentado da seleção.

Convocação da seleção marroquina para a Copa do Mundo do Catar foi anunciada com o retorno do atacante Ziyech, do Chelsea Foto: Toni Rodriguez/AP

Então, no dia 11 de agosto, a Federação Marroquina de Futebol anunciou a saída do bósnio de 70 anos, decisão tomada por “diferenças em relação à forma de preparação para a Copa”, conforme informado pela entidade. Regragui assumiu o comando e promoveu o retorno de Ziyech logo em sua primeira convocação, para amistosos contra Chile e Paraguai, em setembro.

Além de Ziyech, a seleção marroquina levará outras estrelas do futebol europeu para a Copa, como os laterais Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, e Noussair Mazraoui, do Bayern de Munique. A caminho de sua segunda Copa seguida, após eliminação sem nenhuma vitória na fase de grupos de 2018, na Rússia, a equipe estreia na atual edição contra o Canadá, dia 23. Dentro do Grupo F, enfrentará também Bélgica e Croácia.

Confira a lista de convocados da seleção marroquina:

Goleiros: Yassine Bono (Sevilla), Munir Elkajoui (Al-Wehda-ARA) e Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca-MAR).

Defensores: Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca-MAR), Badr Benoun (Qatar SC) Noussair Mazraoui (Bayern de Munique), Jawad El Yamiq (Valladolid), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nayev Aguerd (West Ham), Romain Saiss (Besiktas) e Achraf Dari (Brest)

Meias: Abdelhamid Sabiri (Sampdoria), Azzedine Ounahi (Angers), Sofyan Amrabat (Fiorentina), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca-MAR), Selim Amallah (Standard Liège), Bilal Khanous, (Genk-BEL) e Amine Harit (Olympique de Marselha)

Atacantes: Abderazak Hamdallah (Al-Ittihad-ARA), Zakaria Aboukhlal (Toulouse), Youssef En-Nesyri (Sevilla, Abde Ezzalzouli (Osasuna), Soufian Boufal (Angers), Walid Cheddira (Bari-ITA), Hakim Ziyech (Chelsea) e IlyasChair (Queens Park Rangers-ING).