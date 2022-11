Seleção dos EUA posta fotos da bandeira do Irã sem emblema da República Islâmica

Publicidade

A seleção dos Estados Unidos passou a exibir nas redes sociais a camisa e a bandeira nacional do Irã, adversário de terça-feira na terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, sem o emblema da República Islâmica como apoio aos protestos feitos em todo o país do Oriente Médio contra o governo teocrático de Teerã.

A conta do Twitter dos EUA exibiu um banner com jogos da seleção na fase de grupos, com a bandeira iraniana apenas ostentando cores verde, branco e vermelho. O mesmo pode ser visto em um post em seu Facebook e contas do Instagram apresentando os totais de pontos até agora em seu grupo.

Bandeira do Irã apareceu sem o símbolo da República Islâmica em publicação da seleção dos EUA.

Os protestos conclamando amplas mudanças sociais e políticas começaram em setembro e geraram repressão brutal das forças de segurança iranianas, que prenderam mais de 14 mil pessoas, de acordo com as Nações Unidas. Pelo menos 419 pessoas foram mortas, de acordo com a ONG Iran Human Rights, com base na Noruega.

As manifestações começaram após a morte de Mahsa Amini, de 22 anos, conhecida por seu nome curdo, Jina, sob custódia da polícia da moralidade, e têm sido lideradas principalmente por mulheres.

Estados Unidos e Irã jogam terça-feira pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Mundo do Catar. A liderança da chave é da Inglaterra, com quatro pontos, que vai ter pela frente País de Gales, que soma apenas um. Os norte-americanos acumulam dois pontos, um a menos que os iranianos.