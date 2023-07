Seleção feminina chega à Austrália com protesto e divulga numeração oficial para a Copa do Mundo

A Copa do Mundo Feminina já está em contagem regressiva. E o Brasil chegou à Austrália nesta terça-feira com novidades. Além da numeração oficial divulgada pela CBF, o time de Pia Sundhage também aproveitou a oportunidade para mostrar apoio aos protestos do Irã após a morte de Mahsa Amini.

No fardamento, não houveram grandes novidades. Disputando seu último Mundial, a craque Marta será a camisa 10, como não poderia deixar de ser diferente. Bárbara, surpresa na convocação, veste a camisa 1. As demais atletas, como Debinha, que usará a 9, também estão com suas numerações devidamente selecionadas.

A equipe da técnica Pia Sundhage terá um bom momento para se adaptar o fuso dos países oceânicos. O primeiro treino será apenas na quinta-feira pela manhã, no horário local, noite de quarta-feira aqui no Brasil. O primeiro compromisso, entretanto, será apenas no dia 24 deste mês contra o Panamá, no Hindmarsh Stadium, localizado na cidade de Adelaide.

Indo para sua última Copa, Marta será a número 10 do Brasil. Foto: Thais Magalhães/ CBF

As representantes do Brasil na competição da Austrália e Nova Zelândia ficaram concentradas em Brisbane, cidade escolhida como base brasileira para o torneio. A seleção deve chegar ao local somente no dia 18.

Entretanto, logo ao chegar no local da competição, nesta terça, o time brasileiro já mostrou sua marca. O avião que transportou a equipe trouxe as imagens de Mahsa Amini e Amir Nasr-Azadani. A primeira foi uma mulher que morreu sob custódia policial em setembro de 2022, caso que gerou uma série de manifestações em prol do direito das mulheres no Irã. O segundo é o jogador que quase teve sua pena de morte decretada, mas acabou pegando uma pena de 26 anos de prisão por apoiar os protestos.

Confira, a seguir, a numeração oficial da seleção brasileira feminina para a Copa do Mundo:

