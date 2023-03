Seleção marroquina visita presídio em ação antes de amistoso com Brasil e ganha pinturas de detentos

Grande surpresa da Copa do Mundo do Catar e adversária do Brasil em amistoso marcado para este sábado, a seleção marroquina preencheu a semana de preparação para a partida com ações sociais. Na terça-feira, a delegação visitou um presídio na cidade de Salé como parte de um programa de reabilitação de presos e promoção do esporte no sistema carcerário.

Dentro da prisão, jogadores, comissão técnica e outros profissionais da seleção marroquina tiveram contato direto com os detentos, que preencheram alguns muros do local com pinturas dos rostos dos atletas. O treinador Walid Regragui, exaltado como um dos grandes responsáveis pelo quarto lugar conquistado no Mundial, foi presenteado com um quadro de seu rosto pintado por um dos prisioneiros.

A seleção marroquina visitou a prisão da cidade Salé, em Marrocos!



O site oficial da Federação Marroquina de Futebol publicou fotos do encontro. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra jogadores como Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi e Walid Cheddira, estrelas da campanha histórica do ano passado, chegando ao presídio e dando de cara com os muros decorados.

Depois da visita ao presídio, ainda na terça, Walid Regragui comandou um treino com os portões abertos para torcedores com deficiência. Depois de enfrentar o Brasil, em duelo marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, em Tânger, o Marrocos tem um compromisso na terça-feira, quando enfrenta o Peru no Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri.

Técnico Walid Regragui ganhou quadro com seu desenhou Foto: Divulgação/Federação Marroquina de Futebol

