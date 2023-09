Terremoto no Marrocos: seleção brasileira pré-olímpica tem de deixar quartos do hotel durante tremor

A CBF informa que a delegação da seleção brasileira pré-olímpica está em segurança no Marrocos. O país registrou um terremoto na noite desta sexta-feira, dia 8, de magnitude 7 da escala Richter, segundo autoridades locais. O epicentro foi registrado próximo da cidade de Marrakesh. O time olímpico do Brasil está no país para a realização de alguns amistosos de preparação para os Jogos de Paris do ano que vem.

Atletas e integrantes da delegação sentiram o tremor e deixaram seus quartos no hotel da cidade de Fez. Por segurança, eles foram levados para as piscinas e voltaram para o quarto uma hora depois do sismo. Jogadores como Moscardo, do Corinthians, e Marcos Leonardo, do Santos, estão no grupo. A CBF não sabe informar se os jogos ainda serão realizados em função do ocorrido no país.

Marcos Leonardo, do Santos, é um dos jogadores da seleção olímpica no Marrocos Foto: Carla Carniel / Reuters

As primeiras informações das agências de notícias internacionais dão conta que ao menos 31 pessoas morreram vítimas do terremoto. O tremor de terra atingiu a região central da cidade turística. Marrakesh está a 320 quilômetros da capital Rabat. O time brasileiro passou por um susto, mesmo estando a 530 quilômetros do epicentro do terremoto. Todos os jogadores sentiram o abalo.

Na quinta-feira, a seleção perdeu para Marrocos por 1 a 0, na primeira partida da série de dois amistosos contra os atuais campeões da Copa das Nações Africanas. Os jogadores brasileiros começaram nesta sexta-feira os treinamentos para o segundo confronto, previsto para segunda-feira, às 16 horas (de Brasília). Os reservam realizaram um trabalho com o técnico Ramon Menezes, enquanto os atletas que começaram a última partida como titulares fizeram exercícios físicos. Não se sabe mais se o segundo jogo vai acontecer.

Os jogos fazem parte da preparação do Brasil para a disputa do Pré-Olímpico, que será em janeiro. Apenas duas seleções da América do Sul se classificam para a Olimpíada de Paris no próximo ano.