Raí e Juninho perderam posição em Copas: reservas de Tite tentam ganhar espaço entre os titulares

ENVIADOS ESPECIAIS A DOHA - Mais do que rodar o elenco e dar maior tempo de recuperação aos titulares, a escalação de uma equipe totalmente reserva diante de Camarões nesta sexta-feira permitirá à comissão técnica da seleção brasileira avaliar melhor o grupo para o restante da Copa do Mundo. Tite disse nessa quarta-feira que “o campo fala”, e a história mostra que é muito difícil o Brasil usar o mesmo time do início ao fim de uma competição. Isso aconteceu apenas na campanha do Tri, em 1970, quando o time era liderado por Pelé, atualmente com 82 anos.

Mesmo nos dois últimos títulos da seleção houve mudanças no decorrer do Mundial. Talvez a mais impressionante delas tenha sido a saída de Raí na Copa do Mundo de 1994. Camisa 10 e capitão do time, ele foi sacado pelo técnico Carlos Alberto Parreira por opção técnica depois da primeira fase e não voltou mais, perdendo a vaga para Mazinho.

Oito anos depois, em 2002, foi a vez de Juninho Paulista sair do time nas quartas de final e não retomar mais para a titularidade. À época, Felipão optou por colocar Kleberson nas quartas de final, diante da Inglaterra, e manteve o jogador na equipe até a decisão com a Alemanha.

Hoje coordenador da seleção, Juninho lembrou desse episódio nesta semana para reforçar a importância do jogo da sexta para os atletas que irão a campo. “O jogador da seleção não tem esse sentimento de titular e reserva. Passei por isso em 2002, comecei jogando e depois entrou o Kleberson, que jogou muito bem até a final. São todos importantes”, lembrou. “Hoje, cada dia mais, quem não inicia a partida acaba sendo importante dentro da mesma partida. Estão todos atentos para contribuir quando surgir a oportunidade.”

Tite vai observar os jogadores considerados reservas contra Camarões Foto: Nelson Almeida / AFP

Assim, os 11 que irão a campo contra Camarões terão uma grande chance de mostrar serviço - e alguns deles, quem sabe, até de se firmar no time. Alex Telles, por exemplo, é o reserva imediato de Alex Sandro, que se recupera de lesão muscular no quadril. Caso o lateral da Juventus não retorne para as oitavas, o ala do Sevilla poderá emendar duas partidas entre os titulares e ganhar de vez a posição, o que era inimaginável há alguns meses, uma vez que Telles estava atrás na corrida para ser convocado, mas se beneficiou da lesão de Guilherme Arana.

Há ainda o caso de Neymar. Ninguém duvida que o jogador será titular da seleção quando tiver condições clínicas para isso, mas o problema é que não há certeza de quando isso irá acontecer. Rodrygo foi bem quando entrou, será titular nesta sexta e, se tiver bom desempenho, provavelmente ocupará a vaga do principal jogador da seleção até ele voltar.

Tite destacou essa concorrência na véspera do jogo com Camarões. O treinador se habituou a dizer que não tem apenas 11 titulares. “Só posso mensurar quantos atletas posso utilizar em sequência com eles produzindo em campo. É uma oportunidade de alto nível para eles competirem. Temos 26 atletas de altíssimo nível. Quem vai jogar? Aí, você pega o Fabinho titular no Liverpool, Ederson no City, Martinelli e Jesus no Arsenal... É muita competição. E dou as melhores condições para que eles compitam no mais alto nível”.