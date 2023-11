Vídeo: Garotos de Israel e Polônia desobedecem Uefa e param jogo em homenagem às vítimas de Gaza

As seleções sub-21 de Israel e Polônia promoveram neste sábado um protesto endereçado à Uefa em jogo válido por um torneio eliminatório da categoria na cidade de Lódz, no país polonês. O ato foi realizado em função da recusa da entidade europeia e autorizar um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da guerra na Faixa de Gaza.

Desde que o grupo terrorista Hamas invadiu Israel e fez vítimas e reféns, uma nova guerra começou na região. Algumas partidas a seleção principal de Israel na Eurocopa foram adiadas.

Ao contrário do que aconteceu nas partidas das categorias profissionais, a entidade não apresentou nenhuma explicação oficial para a sua decisão de não concordar com a pausa simbólica do confronto pelas pessoas que morreram no conflito.

Após receber a bola, o jogador israelita parou de correr com ela e seu gesto foi acompanhado pelos demais atletas no campo de jogo nos primeiros segundos da disputa. Apesar da polêmica, a partida transcorreu sem problemas. A arbitragem também se posicionou em seu sinal de respeito aos jogadores. A Uefa não se posicionou depois disso. Os poloneses venceram o jogo por 2 a 1.