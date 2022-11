Sem Cristiano Ronaldo, Portugal é liderado por Bruno Fernandes e atropela Nigéria antes da Copa

Publicidade

Portugal foi a campo nesta quinta-feira sem Cristiano Ronaldo, desfalque por causa de uma uma indisposição gástrica, e goleou a Nigéria por 4 a 0, no Estádio José Alvalade, em Lisboa. Companheiro do camisa 7 no Manchester United, o meia Bruno Fernandes marcou dois gols e foi um dos principais nomes do amistoso, o último ato dos portugueses em solo nacional antes do embarque para o Catar. João Mário e Gonçalo Ramos também balançaram a rede.

Leia também Copa do Mundo 2022: ouça as músicas lançadas para o Mundial do Catar

A ausência da principal estrela não foi sentida pela seleção comandada pelo treinador Fernando Santos. Desde o início, Bruno Fernandes chamou a responsabilidade, assim como o atacante João Félix, que, embora não tenha anotado nenhum gol, foi participativo e criou boas oportunidades. O primeiro gol de Fernandes, aliás, foi marcado com assistência de Dalot após um lindo lançamento de Félix para encontrar o lateral-direito dentro da área, aos nove minutos.

Após a excelente bola para Dalot, o atacante do Atlético de Madrid continuou inspirado e incomodou bastante a defesa nigeriana com suas investidas no campo de ataque. Apesar disso, o placar só foi ampliado em uma cobrança de pênalti de Bruno Fernandes, após um toque de mão dentro da área da seleção africana.

Portugal goleia a Nigéria em Lisboa. Foto: Miguel A. Lopes/ EFE

Portugal voltou para o segundo tempo em ritmo desacelerado e teve menos volume ofensivo. De qualquer forma, seguia sem correr grandes riscos na defesa. A tranquilidade portuguesa foi ameaçada aos 35 minutos, no momento em que o árbitro marcou pênalti cometido por Dalot. Emmanuel Dennis cobrou e Rui Patrício defendeu. No lance seguinte, Gonçalo Ramos marcou o terceiro em um chute rasteiro, dois minutos antes de servir João Mário, que fechou a goleada.

A seleção portuguesa começa a sua jornada na Copa do Mundo do Catar no dia 24, a partri das 13 horas, no Estádio 974, onde travará duelo com Gana. Em seguida, enfrentará Uruguai e Coreia do Sul, os outros integrantes do Grupo H.