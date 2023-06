Sem Guardiola no topo: quem são os técnicos mais bem pagos do futebol mundial

Pep Guardiola, para muitos o mais competente técnico da atualidade, não é o mais bem pago do mundo. O treinador espanhol, que levantou a taça da Champions League no comando do Manchester City, no último sábado, é dono do segundo maior salário do futebol. Ele está atrás do argentino Diego Simeone, comandante do Atlético de Madrid há mais de uma década.

As informações são do jornal francês L’Équipe. Segundo o diário, completam o top 5 o alemão Jurgen Klopp, técnico do Liverpool, o italiano Massmiliano Allegria, comandante da Juventus, e outro italiano, Carlo Ancelotti, que não quer deixar o Real Madrid para treinar a seleção brasileira. Ele já disse que vai cumprir seu contrato com o time espanhol.

O britânico Graham Potter integrava o top 5 quando dirigia o Chelsea, com o qual firmara um contrato que lhe renderia 13,5 milhões de euros por ano. Ele está atualmente sem clube depois de ser despedido do time londrino no início de abril. No Brasil, os salários dos treinadores são bem mais modestos em comparação aos colegas da Europa, mas eles continuam recebendo bem.

Veja os salários de cada um dos cinco na galeria abaixo: