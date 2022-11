Sem lateral-direito, Ceni quebra a cabeça para armar São Paulo contra o Internacional

Publicidade

O técnico Rogério Ceni já começou a quebrar a cabeça para conseguir escalar o São Paulo para a partida contra o Internacional, na terça-feira, às 21h30, no Morumbi, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Com apenas um dia de treino, que acontece nesta segunda-feira, o treinador está sem um jogador para a lateral-direita e vai ter que improvisar na posição.

Na derrota por 3 a 1 para o Fluminense, no sábado, Rafinha foi expulso. O mais provável é que o lateral-esquerdo Reinaldo atue na direita, mas há a chance ainda de o meio-campista Marcos Guilherme ficar na vaga. De qualquer forma, a equipe do Morumbi deve atuar com o esquema tático 3-5-2. Além de Rafinha o São Paulo não terá os laterais Igor Vinícius e Moreira, machucados.

“Puxa vida, aí você me aperta”, disse Ceni ao comentar sobre o que fazer na lateral depois da derrota para o Fluminense. “Eu tenho que aproveitar a noite e começar a pensar. Mas vamos encontrar uma solução, sem dúvida, até terça. Pode não ser a dos sonhos, a ideal, porque são improvisações, mas temos que encontrar alguém com mínimo de característica”, afirmou o treinador.

Ceni quebra a cabeça para montar o time contra o Internacional Foto: Rubens Chiri/São Paulo

“Não tem que fazer uma mudança drástica. É vencer para se manter vivo contra o Goiás na última rodada”, completou o treinador são-paulino.

Em nono lugar no Brasileiro, o São Paulo soma 51 pontos e ainda briga para conseguir uma vaga na Libertadores principalmente contra os mineiros América e Atlético, que têm 52 pontos cada um. O Internacional é o vice-líder do Brasileiro, com 67 pontos.