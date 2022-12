Sem Messi, Neymar e Mbappé, PSG bate Paris FC por 2 a 1 em amistoso antes de retorno do Francês

O Paris Saint-Germain aproveitou a interrupção das principais ligas pela Copa do Mundo para realizar um amistoso contra o Paris FC, da segunda divisão do Campeonato Francês, em busca de manter o ritmo de seus jogadores antes da volta do nacional. O resultado do confronto, que é conhecido historicamente como o ‘Derby de Paris’, foi de 2 a 1 para o PSG, com gols de Mukiele e Gharbi.

Christophe Galtier levou a campo um time alternativo, formado por jogadores reservas, alguns experientes, como Sergio Ramos, e um ataque totalmente jovem, composto por Ekitike (20 anos), Housni (17) e o próprio Gharbi (18). Logicamente, os convocados da equipe ao Mundial, que incluem o trio MNM - Messi, Neymar e Mbappé -, não atuaram por estarem de folga ou ainda no campeonato.

Mukiele comemora seu gol com os companheiros de equipe, o segundo do PSG na vitória por 2 a 1 sobre o Paris FC. Foto: Reprodução/psg.fr

Outros atletas mais destacados que jogaram foram Bernat, Renato Sanches e Verratti, escolhido como capitão para o duelo. Normalmente, esse posto fica com o zagueiro brasileiro Marquinhos, que também está de férias.

Mukiele foi o autor do primeiro gol, aos 15 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu uma bola perto da grande área após uma troca de passes do PSG no meio campo, arrancou até a meta e chutou no canto esquerdo do goleiro Filipovic.

Aos sete da segunda etapa, Gharbi aproveitou uma falha da zaga rival ao rebater uma bola na grande área, levou para próximo da meia-lua e finalizou forte para as redes. O Paris FC ainda descontou com um gol contra de El Hannach nove minutos depois, mas não foi o suficiente para empatar a partida.

O PSG segue agora seu calendário de amistosos e volta a campo em 21 de dezembro, contra o Quevilly-Rouen Metópole, também da segunda divisão francesa. O próximo jogo do campeonato nacional e o primeiro oficial após a Copa será no dia 28, frente ao Strasbourg, onde os comandados de Galtier buscam manter ou aumentar a vantagem de cinco pontos sobre o Lens na liderança da tabela.