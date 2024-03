Após saídas de Neymar e Messi, veja lista com os maiores salários da França

As saídas de Messi e Neymar podem ter representado economia nos salários do PSG. Ainda assim, o clube ocupa todas as posições no top-10 jogadores mais bem pagos da França. Mbappé, o principal astro do time e com futuro incerto no clube, lidera a lista e com grande vantagem: o salário do craque é quase seis vezes maior que o segundo colocado, Ousmane Dembelé. O levantamento foi divulgado pelo jornal francês L’Équipe.

O brasileiro Marquinhos é o terceiro colocado. Dembelé e o zagueiro recebem 1,12 milhão de euros (R$ 6,08 milhões) cada. A quantia é bem menor que os 6 milhões de euros (R$ 32,5 milhões) de Mbappé. O camisa 7 do PSG já tinha o maior salário mesmo com Neymar e Messi no elenco, já que o brasileiro recebia 3,6 milhões de euros (R$ 20,4 milhões), e o argentino, 3,3 milhões (R$ 18,8 milhões). Segundo o próprio L'Équipe, o trio tinha os três maiores salários em toda a Europa. O jornal francês definiu a lista como uma corrida de Fórmula 1 em que Mbappé é Max Verstappen. O holandês é atual tricampeão mundial consecutivo e venceu 19 das 22 corridas de 2023. É difícil que outro jogador na Europa chegue ao patamar do principal astro da França. A possível ida para o Real Madrid, porém, significaria baixar a remuneração, o que não é visto como um problema para o craque.

Mbappé também é o principal astro da França de Didier Deschamps, atual vice-campeã mundial. Foto: Franck Fife/AFP

Caso renovasse com o PSG, Mbappé receberia mais 90 milhões de euros anuais (R$ 482 milhões). Isso foi acertado na renovação do craque com o clube feita em 2022. Na época, o PSG pagou 130 milhões de euros (R$ 696 milhões) em luvas, além de 70 milhões de euros (R$ 375 milhões) no primeiro ano de contrato e 80 milhões de euros (R$ 428 milhões) no segundo. Recentemente, foi noticiado que o astro francês fez uma pedida salarial de R$ 270 milhões anuais ao Real Madrid. O clube espanhol pagaria mais luvas de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões). O valor é menor do que o oferecido em Paris.

Top-10 salários da França

Mbappé (PSG) - R$ 32,5 milhões Dembelé (PSG) - R$ 6,08 milhões Marquinhos (PSG) - R$ 6,08 milhões Lucas Hernández (PSG) - R$ 5,9 milhões Milan Skriniar (PSG) - R$ 5,9 milhões Donnarumma (PSG) - R$ 4,6 milhões Asensio (PSG) - R$ 4,5 milhões Kolo Muani (PSG) - R$ 4,06 milhões Hakimi (PSG) - R$ 4,04 milhões Mukiele (PSG) - R$ 3,7 milhões

A novidade, neste ano, é que Olimpique de Marselha e Lyon decidiram aumentar os investimentos. O primeiro ofereceu 650 mil euros (R$ 3,5 milhões) ao atacante Aubameyang. Já a movimentação do Lyon foi voltada a contratações. O clube foi o que mais gastou na Europa, com 56 milhões de euros (R$ 303 milhões). A principal chegada foi o sérvio Nemanja Matic, com passagens por Chelsea e Manchester United. Ben Yedder é o único jogador do Mônaco no levantamento dos 30 principais salários da França. O atacante divide a 12ª posição com Aubameyang. A vantagem do PSG é explicada por o clube pertencer ao QSI, fundo de investimentos vinculado ao governo do Catar. Clubes quem não têm investimento estrangeiro devem ver as diferenças crescerem. Um acordo com o fundo CVC Capital Partners pagou 1,5 bilhão (R$ 8,15 bilhões), em 2022, por 13% das receitas da liga francesa. Os clubes menores já receberam 33 milhões de euros (R$ 179 milhões). Apenas PSG, Olympique de Marselha, Lyon, Mônaco, Rennes, Nice e Lille ainda não receberam suas partes. Entretanto, a partir do começo da próxima temporada, o fundo vai precisar receber a compensação dos dois anos anteriores, o que pode representar um repasse menor para os clubes que já tiveram parcelas recebidas.