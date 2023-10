Sem Neymar, Santos tem queda em ranking de mercado

Sem Neymar, o Santos sofre uma desvalorização de sua marca no mercado internacional. Dados divulgados nesta pela consultoria Brand Finance, em Londres, apontam que o time da Baixada Santista caiu no ranking dos 50 times mais valiosos do mundo.Em 2013, a entidade havia colocado o Santos como o 38º clube mais valioso do mundo em termos de marca. O cálculo era feito com base na capacidade do time de se beneficiar de acordos comerciais, de marketing e de televisão. No total, a estimativa era de que o clube valeria cerca de US$ 65 milhões.Mas parte deste bom resultado estava atrelado à presença de Neymar em campo. Com a transferência do jogador para o Barcelona, em meados do ano passado, o Santos caiu no ranking financeiro. Hoje, o Santos aparece apenas na 46ª posição, avaliado em US$ 58 milhões.O Santos não é o único brasileiro na lista dos 50 clubes mais valiosos. De fato, a conquista do título mundial pelo Corinthians e a o marketing nos últimos anos de Ronaldo permitiram que o clube paulista aparecesse como o time mais valioso fora da Europa, título que ainda conserva.Em 2013, o clube valia US$ 103 milhões e ocupava a 19ª posição. Hoje, o Corinthians aparece apenas na 35ª posição, com um valor de US$ 87 milhões. Ainda assim, é mais valioso que o Benfica, Sevilla, Lazio e PSV. O ranking ainda traz o São Paulo na 48ª posição, avaliado em US$ 54 milhões, e o Flamengo, com US$ 50 milhões e na 49ª posição.Juntos, porém, todos os quatro clubes brasileiros entre as 50 marcas mais valiosas representam apenas o valor do Tottenham (US$ 249 milhões) e apenas um terço do que vale o Bayern de Munique, atualmente a marca mais valiosa do futebol mundial.O clube alemão, atual campeão mundial, está estimado em US$ 896 milhões. Em segundo lugar vem o Real Madrid, com US$ 768 milhões, e o Manchester United, com US$ 739 milhões.