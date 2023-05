Sem vitória no comando do Corinthians, Luxemburgo comemora empate: ‘Avançamos, não tomamos gol’

A fase do Corinthians é tão ruim que o fato de não ter sofrido gol diante do Argentinos Juniors, nesta quarta-feira, em Buenos Aires, tornou-se motivo de satisfação para o técnico Vanderlei Luxemburgo. Em sete jogos no comando do time, esta foi a primeira vez que a defesa não foi vazada.

“Nós avançamos, não tomamos gol. Eu analiso futebol de uma maneira que não é só questão de analisar o teu jogo, o teu time. Eles não deixam jogar, são 90 minutos intensos, diminuindo espaço, marcando em cima, querendo a segunda bola, com três zagueiros. Faltou alguém para mastigar a bola, sofrer uma falta. Quando fizemos, nós chegamos”, disse o treinador corintiano.

Para Luxemburgo, o Corinthians estava bem na partida, mas sentiu a saída de Paulinho, com uma torção no joelho esquerdo ainda na primeira etapa. “Até o Paulinho machucar, a gente estava jogando, faltava acertar o passe. Perdemos consistência, até arrumar tudo, o Roni entrar no jogo.”

Corinthians empata sem gols com o Argentinos Juniors e chega em oito jogos sem vencer na temporada Foto: EFE/ Luciano González

Com o empate na Argentina, o Corinthians é apenas o terceiro colocado no Grupo E, com quatro pontos, atrás do Argentinos Juniors (oito) e Independiente del Vale (seis). Mas isso parece não incomodar Luxemburgo, que ainda não conquistou uma vitória. “Houve avanço da equipe, bom. Antes do jogo, estávamos fora. Com o resultado do Liverpool e o resultado aqui, estamos dentro de novo na competição. Isso é muito bom para quem está querendo começar a botar a cara para fora, buscar espaço.”

A próxima chance para o Corinthians vencer com Vanderlei Luxemburgo será no domingo. Pela oitava rodada do Brasileirão, o time paulista recebe o Fluminense, na Neo Química Arena, e buscará somar os três pontos para deixar a zona de rebaixamento para a Série B do nacional.