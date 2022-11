Senegal diz que Mané vai perder ‘primeiros jogos’ da seleção na Copa do Mundo

Publicidade

A seleção do Senegal confirmou nesta terça-feira que o atacante Sadio Mané será desfalque nos “primeiros jogos” da equipe na Copa do Mundo do Catar. O jogador do Bayern de Munique sofreu uma lesão preocupante na semana passada e correu sério risco de ser cortado do Mundial, que começa no domingo, dia 20.

Leia também Neymar treina pela primeira vez no segundo dia de preparação da seleção brasileira para a Copa

Integrante da cúpula da federação senegalesa de futebol, Abdoulaye Sow afirmou que a seleção terá que lida com a ausência do seu principal jogador nas primeiras partidas e “não chorar muito”. “Vamos ter que encarar estes jogos sem Sadio e vencer sem Sadio porque temos outros 25 jogadores. Ninguém queria isso, mas foi o que aconteceu conosco.”

O atacante Sadio Mané atuando pelo Bayern de Munique em partida contra o Werder Bremen válida pelo Campeonato Alemão. Foto: Ronald Wittek Conditions/EFE

Assim, Senegal não terá seu melhor atacante nas partidas contra a Holanda, no dia 21, e Catar, no dia 25. Mané ainda pode perder o último jogo da sua seleção pelo Grupo A, contra o Equador, no dia 29. Se Senegal não avançar à fase de mata-mata, existe a chance de o atacante sequer entrar em campo nesta Copa.

Ao revelar a importante baixa na equipe, o dirigente não especificou quantos jogos Mané perderá. A delegação senegalesa desembarcar no Catar no domingo, sem o atacante, que chegou depois. Ele será submetido a novos exames antes da partida de estreia da sua seleção.

Mané se machucou na terça-feira da passada, na goleada do Bayern de Munique por 6 a 1 sobre o Werder Bremen. No dia seguinte, o clube alemão comunicou que o atacante sofreu uma na lesão na fíbula direita, mas não detalhes sobre o tempo de recuperação.

Continua após a publicidade

Diante do cenário de incerteza, a Federação Senegalesa de Futebol enviou sua equipe médica para Munique, onde acompanharam os exames e ficaram aliviados com a notícia de que não seria necessário submeter o atleta a uma cirurgia.

Grande astro do Senegal, Mané foi eleito pelo premiação Bola de Ouro como o segundo melhor jogador do mundo, por sua atuação na temporada passada, quando ainda era jogador do Liverpool. Ficou atrás apenas de Benzema.