Senegal x Holanda: onde assistir, horário, escalação das equipes e arbitragem

A Copa do Mundo do Catar terá mais uma partida nesta segunda-feira (21). Senegal e Holanda se enfrentam, pelo fechamento do grupo A, às 13h00 (horário de Brasília), no Al Thumama Stadium. O duelo terá transmissão da TV Globo (TV Aberta), do SporTV (TV Fechada), no Globoplay (streaming), na CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, no YouTube e no FIFA+ (streaming).

A partida coloca, já na primeira rodada, as duas seleções que são vistas como as mais fortes do grupo. O Senegal chega para a Copa do Mundo como atual campeão do seu continente, mas perdeu sua grande estrela, Sadio Mané, por conta de uma lesão e a equipe chega enfraquecida. Já a Holanda, com sua forma tradicional de atuar buscando o ataque, começa mais um mundial em busca do título inédito.

HORÁRIO E LOCAL

A partida pelo grupo A da Copa do Mundo do Catar acontece nesta segunda-feira, 13h00 (horário de Brasília), no Al Thumama Stadium.

ONDE ASSISTIR

A partida transmissão da TV Globo (TV Aberta), do SporTV (TV Fechada), no Globoplay (streaming) e na CazéTV, do streamer Casimiro Miguel, no YouTube. O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SENEGAL: E. Mendy; Name, Koullibaly, Diallo, Ballo-Touré; N. Mendy, Gueye, P. Sarr; I. Sarr, Dia e Diatta. Técnico: Aliou Cissé.

HOLANDA: Pasveer; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, Koopmeiners, De Jong, Blind; Gakpo; Janssen e Bergwijn. Técnico: Louis Van Gaal.

QUEM APITA

Árbitro: Wilton Sampaio-BRA (Fifa)

Assistente 1: Bruno Boschilia - BRA (Fifa)

Assistente 2: Bruno Pires - BRA (Fifa)