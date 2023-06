Separação de Mbappé com o PSG se transforma em uma guerra de palavras

The New York Times - A maior novela do futebol pode ter apenas começado. Um dia após a notícia de que Kylian Mbappé disse ao PSG por carta que não renovaria seu contrato além de 2024, o jogador quebrou o silêncio. Em uma declaração nas mídias sociais, o atacante disse que sua decisão de não renovar seu contrato foi comunicada ao clube francês no verão passado, uma declaração que foi imediatamente rejeitada pelo clube.

Nas redes sociais, Mbappé negou a informação de um jornal francês de que ele quer se juntar ao Real Madrid neste verão, chamando qualquer sugestão desse tipo de “mentira”. Ele está, segundo o que escreveu no Twitter, “muito feliz” no clube. A essa altura, porém, o jogador e o clube estavam engajados em um debate contencioso e muito público, indo e voltando.

Dirigentes do PSG expressaram choque e surpresa, em particular na segunda-feira, depois de receber a carta informando que Mbappé deixaria o clube no próximo verão, o que vazou para a mídia francesa antes de chegar ao escritório do clube. A equipe acreditava que estava progredindo nas negociações sobre um novo contrato. Contudo, segundo um executivo próximo da família do atacante, as negociações não estavam autorizadas a ser discutidas publicamente. Em uma declaração enviada para a agência nacional de notícias da França, em nome de Mbappé, os representantes do atleta negaram que tenha havido qualquer negociação sobre uma extensão de contrato e disse que a carta era apenas uma confirmação por escrito sobre o que Mbappé havia dito ao clube um ano atrás, menos de dois meses depois de assinar seu atual contrato de nove dígitos.

Mbappé pode estar com os dias contados no PSG, diz jornal francês Foto: AP Photo/Michel Euler

O clube soube então que Mbappé não estaria assumindo sua opção de permanecer com a equipe para um terceiro ano, apesar de segurar uma camisa de time com o ano “2025″ impresso no verso em sua cerimônia de assinatura. O clube não fez declarações públicas sobre Mbappé ou seus planos nesta segunda-feira. Mas após a alegação do atacante que nunca havia discutido a renovação de seu contrato, o PSG emitiu uma resposta curta.

“É enfaticamente falso dizer que o staff de Mbappé não esteve envolvido nas discussões de renovação”, disse um porta-voz do clube.

A divisão crescente entre Mbappé, um do mundo’ atletas mais famosos do país, e o clube, um dos times mais ricos do futebol europeu, poderia levar a um fim de jogo que o PSG esperava evitar, a saída do atleta de Paris, sua cidade natal, talvez ainda neste verão.

Mbappé negou através das redes sociais que estaria saindo do PSG nesta janela de verão europeu Foto: AP Foto/Thibault Camus

Mas como aconteceu durante um período semelhante de temeridade no verão passado, permanece a possibilidade de que o jogador e o clube ainda possam se reconciliar - mas apenas se ele concordar em mudar sua postura e assinar uma extensão de contrato.

A declaração de Mbappé diz que sua intenção era ficar em Paris até o último ano de seu contrato atual antes de seguir em frente. Mas a declaração também levantou questões sem resposta. Uma delas é por que a carta foi assinada e datada de 15 de julho de 2022, dia em que o jogador disse ter informado o clube verbalmente de suas intenções, mas só entregue ao clube esta semana?

A postura também assegurou que Mbappé e o status no clube francês será o assunto do futebol pelo segundo verão consecutivo. No ano passado, a situação exigiu a intervenção pessoal do presidente francês Emmanuel Macron para finalmente persuadir Mbappé a se comprometer a pelo menos mais alguns anos em Paris.

Agora o PSG está apostando nos resultados possíveis: deve vender Mbappé imediatamente ao invés de arriscar perdê-lo por nada como um agente livre no próximo ano? Ou pode encontrar uma maneira de persuadir um clube para pagar pela transferência agora mesmo com a possível promessa de assinatura de Mbappé assim que o contrato acabar?

O que é impensável, pelo menos da perspectiva do PSG, é que o clube não receba nada pelo jogador no qual já investiu mais de US$ 500 milhões desde sua chegada em 2017. Ainda no ano passado, o PSG pagou um bônus de assinatura de mais de $ 100 milhões para selar seu novo contrato. Agora, dirigentes do clube temem que Mbappé já tenha dado a palavra ao Real Madrid que vai assinar com o clube espanhol.

Real Madrid aguarda e analisa

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, pouco fez para conter essa paranóia esta semana. Quando respondeu positivamente a uma pergunta de um torcedor sobre se o clube espanhol contrataria Mbappé. Pérez falou que o Real Madrid perseguirá a estrela francesa, “mas não este ano”.

Por agora, Mbappé reiterou em seu comunicado a intenção de permanecer em Paris por mais uma temporada. “Depois de manter publicamente nas últimas semanas que ele seria jogador do PSG na próxima temporada, Kylian Mbappé não pediu para sair neste verão e acaba de confirmar ao clube que não vai ativar o ano extra”, lê-se no comunicado.

Apesar da negatina ao fim da última temporada, Florentino Perez disse que segue acompanhando a situação de Mbappé Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

A publicação da carta pela mídia francesa antes que o clube a recebesse, disse o comunicado, tinha “o único objetivo de prejudicar sua imagem e as discussões com o clube”.

PSG esperava que Mbappé acabaria por seguir em frente, e os dirigentes do clube sabiam - dada sua afinidade declarada com o Real Madrid - que qualquer negociação para estender seu contrato poderia ter falhado. Mas o clube não esperava que suas intenções fossem divulgadas até segunda-feira.

O executivo do clube disse que o presidente do PSG, Nasser al-Khelaifi, discutiu o assunto com a mãe de Mbappé, Fayza Lamari, e que outros executivos do clube entraram em contato com Mbappé diretamente. Mas havia pouca clareza sobre o que havia acontecido, apenas a confirmação do jogador’s intenção de sair.