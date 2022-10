Sequência de jogos é favorável para o São Paulo buscar a tão sonhada vaga na Libertadores

Continua após a publicidade

A vitória sobre o América-MG, em Belo Horizonte, fez o time e a torcida do São Paulo voltarem a acreditar na classificação para a próxima edição da Copa Libertadores. E a sequência de jogos no Campeonato Brasileiro mostra que um bom desempenho dentro do Morumbi poderá tornar este sonho em realidade.

Dos nove jogos restantes, cinco serão disputados diante da torcida são-paulina, que tem comparecido em massa, com média superior a 30 mil torcedores por jogo. Botafogo, Coritiba, Atlético-GO, Atlético-MG e Internacional serão os rivais a serem enfrentados dentro de casa.

Como visitante, o São Paulo vai ter o clássico com o Palmeiras, no Allianz Parque, mas em compensação depois vai encarar o Juventude, em Caxias do Sul, virtualmente rebaixado para a Série B. Fluminense, no Maracanã, e Goiás, em Goiânia, são os outros obstáculos.

O São Paulo quer fazer do Morumbi, e a força de sua torcida, como trunfo na missão de conquistar uma vaga na Libertadores. Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Com os 40 pontos atuais, o São Paulo terminou a 31ª rodada em décimo lugar, apenas dois pontos atrás do América-MG, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. O fantasma do rebaixamento foi afastado quase totalmente porque agora são dez pontos de frente para o Cuiabá, 17º colocado.

A empolgação vem pela boa sequência de resultados na competição. São cinco partidas sem tropeços, com três vitórias seguidas, diante de Ceará, Avaí e América-MG.

O técnico Rogério Ceni sempre deixou claro que ir à Libertadores mudará o patamar do time para o ano que vem. Até sua permanência no clube ele chegou a vincular às classificação. O foco era pelas Copas do Brasil e Sul-Americana, mas o time não obteve êxito apesar de chegar perto. A esperança renasceu com o G-8 no Brasileirão.

“Estamos felizes com a vitória (diante do America-MG), é importante dentro do que sobrou, disputar a oitava posição. São seis ou sete times disputando. Ainda vamos tentar ser os mais dignos possível para buscar uma vaga de pré-Libertadores”, afirmou o comandante tricolor.