Mulher de goleiro do PSG que está na UTI após acidente com cavalo faz post: ‘Não me deixe sozinha’

Alba Silva, mulher do goleiro Sergio Rico, do Paris Saint-Germain, fez uma comovente publicação nas redes sociais nesta terça-feira. O jogador está internado em estado grave na UTI do hospital Virgen del Rocío, em Sevilha, na Espanha, depois de sofrer um acidente, no domingo, enquanto andava a cavalo. Segundo informações da imprensa espanhola, o jogador corre risco de morte.

“Não me deixe sozinha, meu amor, porque te juro que eu não posso, eu não sei viver sem ti. Estamos te esperando, minha vida. Te amamos tanto”, publicou Alba, em sua conta no Instagram. “Não tenho palavras para descrever como me sinto”, escreveu nos stories ao agradecer as mensagens de apoio para ao marido.

O acidente aconteceu um dia após o PSG conceder folga ao elenco depois de ter conquistado o 11º título do Campeonato Francês, no sábado. Segundo um comunicado da You First, agência que cuida da carreira do goleiro, Sergio Rico estava a caminho de uma missa quando uma carroça assustou o cavalo em que estava montado. O arqueiro se desequilibrou e foi atingido por um coice do animal. O atleta recebeu os primeiros socorros ainda no local e foi levado às pressas para o hospital. Segundo o jornal espanhol Marca, Rico está intubado.

“Agora estamos aguardando os resultados médicos, que esperamos que sejam positivos, para que possamos informá-los sobre sua melhora o mais rápido possível. Agradecemos o carinho, as mensagens de apoio e o interesse de todos que estão perguntando sobre a condição de Sergio. Obrigado por seu apoio”, diz o comunicado da You First.

Sergio Rico estava na delegação que conquistou o título do Campeonato Francês neste sábado, após empate por 1 a 1 com o Strasbourg. Com o troféu confirmado, o clube de Paris liberou seus jogadores para comemorarem e Rico viajou para o povoado de El Rocio, em Huelva, na Espanha, onde ocorreu o acidente.

Apesar de não ser titular do PSG, cujo posto pertence ao italiano Gianluigi Donnaruma, ele é parte importante do elenco. Antes de chegar à França, teve longa passagem pelo Sevilla, onde conquistou duas edições da Liga Europa, em 2014/15 e 2015/16, e a Supercopa Euroamericana em 2016. Ele também fez parte do elenco da seleção espanhola na Eurocopa de 2016 — eliminada pela Itália nas oitavas.

Sergio Rico defendeu o Fulham, da Inglaterra, e o Mallorca, da Espanha, ambos por empréstimo, em 2018 e 2022, respectivamente. Os times onde jogou e a LaLiga se manifestaram no Twitter, com mensagens de apoio e desejo por uma rápida recuperação. O PSG reforçou que continua atento ao caso e que atualizará os mais próximos de Rico com novas informações assim que elas chegarem.