Série B chega na reta final com oito times brigando por três vagas na primeira divisão; veja chances

Faltando duas rodadas para o fim da Série B do Campeonato Brasileiro, oito times brigam por três vagas na primeira divisão. Com o título e a classificação já assegurados, o Vitória lidera a competição, com 69 pontos em 36 partidas. A emoção da luta pelo acesso também se estende na parte de baixo da tabela, com cinco clubes ainda batalhando contra a zona de rebaixamento, bem parecido com o que acontece na Série A. Vale lembrar que a rodada da Série B não para nesta Data Fifa. Há jogos nesta sexta, sábado e domingo.

O modelo de campeonato da Série B é similar ao da primeira divisão, com 20 clubes disputando 38 rodadas em um formato de pontos corridos. Os quatro melhores sobem à Série A, enquanto os quatro últimos caem para o terceiro escalão nacional, a Série C. O Vitória garantiu o acesso no domingo, ao vencer o Novorizontino, fora de casa, por 2 a 1. Na terça-feira, o time baiano faturou também o troféu após o vice-líder Criciúma empatar por 1 a 1 com o Guarani. Esta foi a primeira conquista nacional da história do clube rubro-negro.

Vitória é o primeiro classificado para a Série A. Foto: Divulgação/Vitória

Os clubes que ainda têm chances matemáticas de acesso são: Criciúma (82,5%), Juventude (74,5%), Atlético-GO (65,1%), Sport (41,5%), Vila Nova (18,7%), Novorizontino (6,9%), Mirassol (6,2%) e Guarani (4,6%). Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). As últimas duas rodadas reservam três confrontos diretos: Mirassol x Atlético-GO, na 37ª jornada; e Atlético-GO x Guarani e Novorizontino x Criciúma.

Entre os postulantes às últimas três vagas, Atlético-GO e Juventude disputaram a primeira divisão no ano passado. O Sport não joga a Série A desde 2021, enquanto outros três estão longe da elite há mais tempo: Criciúma (2013), Guarani (2010) e Vila Nova (1985). Novorizontino e Mirassol buscam o primeiro acesso de suas histórias.

A edição de 2023 da Série B é uma das mais disputadas. Encerrada a 36ª rodada, a diferença entre as equipes que ainda brigam por uma vaga na Série A de 2024 é de apenas quatro pontos. Em segundo lugar, o Criciúma tem 61, enquanto o Guarani, nono colocado, tem 57. A equipe de Campinas, assim como Atlético-GO e Sport, não vencem há três jogos e vão precisar reagir para chegarem vivos no dia 25 de novembro, quando é jogada a rodada derradeira.

SURPRESA E DECEPÇÃO

O Vitória é a grande surpresa da Série B. O tradicional clube baiano estava na terceira divisão na temporada passada e subiu para a Segundona na bacia das almas, vencendo apenas duas partidas na etapa final e ficando somente dois pontos à frente do Figueirense — na ocasião, o Mirassol foi o grande campeão. Amargando crises de gestão e sem chegar a uma decisão de Estadual desde 2018, a equipe rubro-negra entrou na competição correndo por fora. Porém, o time do técnico Léo Condé ficou somente duas rodadas fora do G-4, é líder desde 23ª e nem mesmo a derrota acachapante por 6 a 0 para o CRB abateu o time.

“Uma responsabilidade muito grande estar à frente de uma agremiação tão importante, com torcida apaixonada. Sensação de dever comprido pelo acesso e título, mas o protagonista nesta nossa jornada foi o torcedor do Vitória”, disse Condé, na festa do título. “Vários jogos no Barradão, vencemos com gols nos últimos minutos. Os jogadores sempre se sentiram muito apoiados. A torcida passa uma energia grande para dentro de campo. O maior protagonista, sem dúvida, foi o torcedor.”

Finalistas da Copa do Nordeste, Sport e Ceará são as grandes decepções da Série B desde ano. Apesar de estar na quinta colocação, com 60 pontos, a um ponto G-4, o time pernambucano não ficou entre os quatro primeiros em nenhuma rodada e viveu relação de amor e ódio com a torcida durante o ano, com o técnico Enderson Moreira balançando no cargo durante a competição. Já a equipe cearense, campeã do regional nordestino, fez campeonato aquém e é somente o 11º colocado.

LUTA CONTRA O REBAIXAMENTO

Cinco clubes correm risco de rebaixamento para a Série C, sendo dois de São Paulo: Ituano (1,1%), Ponte Preta (22,7%), Tombense (29,9%), Chapecoense (64,6%) e Sampaio Corrêa (81,7%), estando estes dois últimos momentaneamente no Z-4. ABC e Londrina, em último e penúltimo, respectivamente, estão rebaixados. A próxima rodada vai marcar o confronto direto entre Ituano e Chapecoense. Uma vitória garante a equipe do interior paulista na segunda divisão. A Ponte Preta, que chegou a ficar dez jogos consecutivos sem vencer, mas triunfou na última partida, também está a uma vitória de escapar da queda.

Além do prestígio de subir e da decepção do torcedor com a queda, há um ponto importante nessas duas pontas da tabela: o dinheiro. Quem sobe arrecada mais, aumenta suas receitas com novos patrocinadores, bilheterias e direitos de TV. Quem cai faz o caminho inverso.

A Chapecoense pode amargar novamente a terceira divisão após 11 anos. O clube catarinense disputou a Série A pela primeira vez em 2014, e, dois anos depois, chegou à final da Copa Sul-Americana. A ascensão meteórica do time de Chapecó foi interrompida pela queda do avião que levava a equipe para Medellín, na Colômbia, onde seria realizada a final do torneio continental. O desastre teve 71 vítimas fatais, sendo 64 brasileiros, incluindo jogadores, integrantes da comissão técnica, dirigentes, jornalistas esportivos e alguns convidados.

Em 2019, a Chape foi rebaixada à segunda divisão pela primeira vez na história, mas conseguiu o acesso na temporada seguinte. Com dificuldades na gestão por causa dos problemas financeiros ocorridos após o acidente, o clube catarinense caiu novamente para, em 2021 e desde então, brigar na parte de baixo da tabela.