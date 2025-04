Série B do Brasileirão fecha venda de naming rights com casa de apostas

A Série B do Campeonato Brasileiro se inicia nesta sexta-feira e, além dos direitos de transmissão serem fechados às pressas, Libra e LFU, em negociação conjunta, chegaram a um acordo pela venda do patrocínio máster da competição. Para esta temporada, a Superbet, que também estampa o espaço frontal dos uniformes de Fluminense e São Paulo, herdará os naming rights do torneio.

Segundo apurou o Estadão, contrato anual com cláusulas para possível renovação, deve girar em torno de R$ 60 milhões a R$ 70 milhões. A marca será a maior fonte de receita de LFU e Libra na Série B (que, somados, os blocos contam com 16 dos 20 clubes na disputa), superior à quantia arrecadada com os direitos de transmissão – que foram acordados somente nesta semana.

A casa de apostas substitui a Betnacional. Ela já havia substituído a Betano, que permaneceu com os naming rights da Série A desde a última temporada. À época, a concorrente pagou cerca de R$ 80 milhões por temporada à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), segundo estimativas do mercado.

Superbet irá dar nome à Série B do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Foto: Joilson Marconne/CBF

PUBLICIDADE Sendo assim, Libra e LFU conseguiram chegar a cifras semelhantes com a segunda divisão. A agência Brax também irá pagar R$ 60 milhões pelos direitos das placas de publicidade, ativo que deteve nos duas últimas temporadas da Série B do Campeonato Brasileiro. Goiás e Amazonas se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), em Goiânia, na abertura da Série B. Até esta quinta-feira, não havia certeza quanto à forma que o torcedor poderia acompanhar o duelo. Com o acordo, os duelos serão transmitidos na TV fechada (ESPN) e streaming (Disney+). Os canais substituem SporTV e Premiere, que anunciaram a competição nacional nos últimos 28 anos.

A Globo chegou a fazer uma oferta pela Série B, mas tendo em vista outros direitos de transmissão já adquiridos e outros projetos, optou por sair do processo. Parte do mercado achou os pedidos caros, apesar de os representantes dos clubes avaliarem que os ativos da Série B estão defasados.

Além do Grupo Disney, RedeTV!, o canal Desimpedidos (no Youtube) e o Kwai também compraram pacotes de transmissão do Brasileirão neste ano. Os dois primeiros irão desembolsar R$ 20 milhões, enquanto o aplicativo pagará R$ 10 milhões pelo pacote. O acerto vale somente para esta temporada.