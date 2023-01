Série ‘Sou Corinthians’ estreia no Globoplay e explora sentimento do torcedor em momentos históricos

O Globoplay lançou nesta sexta-feira a série “Sou Corinthians”, que mostra por meio do depoimento de ídolos, torcedores ilustres e alvinegros de todas as idades a história de 112 anos do clube mais popular de São Paulo.

Os títulos mais comemorados, derrotas dolorosas e marcas importantes marcam a trajetória do clube e compõem o enredo da série dividida em quatro capítulos. Dirigida pelos jornalistas Edgar Alencar e Victor Pozella, a série destaca também os grandes personagens do clube, como Zé Maria, Wladimir, Casagrande, Neto, Rivellino e os campeões mundiais Danilo, Emerson Sheik e Cássio, sob o olhar e o sentimento do torcedor do clube.

“Nosso maior desafio foi a grandiosidade do tema. Do ponto de vista da quantidade de história, nenhum clube de futebol centenário cabe em quatro ou mesmo em quarenta episódios. Foi estimulante e prazeroso revisitar arquivos antigos, jogos e histórias de personagens icônicos para montar uma narrativa fluida e consistente no conteúdo e, acima de tudo, passional, como o coração de qualquer torcedor fanático”, conta Edgar Alencar.

Dan Stulbach é um dos personagens entrevistados na série Globoplay. Foto: Globo/Divulgação

“Esse projeto é ousado. Vamos tentar explicar aos corintianos de diferentes idades o sentimento do torcedor em momentos distintos da história do clube”, complementa Victor Pozella.

Entre os corintianos ilustres estão o apresentador Serginho Groisman e o ator Dan Stulbach. Eles ajudam a rememorar a Democracia Corintiana, o envolvimento do clube na luta pelas Diretas Já e o retorno do Corinthians ao topo após o rebaixamento de 2007 para a Série B do Campeonato Brasileiro.

O episódio de estreia de “Sou Corinthians” foca especialmente em dois títulos que mudaram o patamar da equipe: o Paulistão de 1977 e o Brasileirão de 1990. A longa fila que os dois troféus findaram foram determinantes para o time deixar posição incômoda para os torcedores.

Os demais episódios têm como pano de fundo a invasão corintiana ao Maracanã em 1976, a época da parceria com a MSI, o rebaixamento de 2007 e a década de ouro de 2010 para enfim responder “o que é ser Corinthians?”