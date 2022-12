Sérvia x Suíça: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta sexta-feira (2), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os últimos classificados para as oitavas de final. Às 16h, Sérvia e Suíça se enfrentam no Estádio 974, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv 3 (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Pela segunda Copa do Mundo seguida, Sérvia e Suíça se enfrentam e fazem um duelo tenso que vai para além das quatro linhas do campo. Além de definir um dos classificados para as oitavas de final no Catar, o duelo entre europeus é envolvido em uma série de questões políticas entre os países.

Leia também Resumo da Copa: Bélgica e Alemanha caem, e Japão e Marrocos avançam; o melhor da quinta no Catar

Com apenas um ponto em dois jogos, a Sérvia precisa da vitória a qualquer custo para se classificar para as oitavas de final. Para isso, o treinador Dragan Stojkovic seguirá apostando na dupla Milinkovic-Savic e Mitrovic para o ataque.

Arte Estadão

Do outro lado, a Suíça joga por dois resultados. Se vencer, a seleção estará nas oitavas de final da Copa do Mundo mais uma vez. Se empatar, a equipe torce para que Camarões não vença o Brasil para seguir para o mata-mata.

ENTENDA A RAZÃO DA TENSÃO FORA DE CAMPO

No Mundial de 2018, a Suíça venceu a Sérvia, por 2 a 1, com gols de Shaqiri e Xhaka. Na comemoração, os dois atletas, que têm origem do Kosovo, fizeram um símbolo com as mãos em alusão a bandeira do país.

Publicidade

A questão é que Kosovo é uma região que fica dentro da Sérvia. Apesar de ter declarado independência de forma unilateral, em 2008, os sérvios não reconhecem e os conflitos entre as partes seguem.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Sérvia e Suíça acontecerá nesta sexta-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio 974.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv 3 (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

SÉRVIA X SUÍÇA

SÉRVIA - Milinkovic-Savic; Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic; Lukic, Maksimovic, Zivkovic e Kostic; Tadic, Sergej Milinkovic-Savic e Mitrovic. Técnico: Dragan Stojkovic

Continua após a publicidade

SUÍÇA -Kobel; Widmer, Akanji, Comert e Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow e Vargas; Embolo. Técnico: Murat Yakin

QUEM APITA?

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Assistente 1: Juan Pablo Belatti (ARG)

Assistente 2: Diego Bonfá (ARG)

Quarto árbitro: Kevin Ortega (PER)

VAR: Mauro Vigliano (AGR)

Continua após a publicidade

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, a Sérvia começou sua participação perdendo para o Brasil, por 2 a 0. Na sequência, a seleção empatou em 3 a 3 com Camarões.

Já a Suíça abriu sua participação no mundial vencendo Camarões, por 1 a 0. Na rodada seguinte, a seleção perdeu para o Brasil, por 1 a 0.