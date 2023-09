Setor visitante de estádio é incendiado por torcedores durante clássico na Itália; veja vídeo

O setor visitante do Estádio Erasmo Iacavone, do Taranto, foi incendiado após o time da casa vencer o rival Foggia por 2 a 0 em clássico pela Série C do Campeonato Italiano. Não houve registro de feridos, mas os bombeiros trabalharam noite adentro para apagar o fogo e o local sofreu danos consideráveis. De acordo com as investigações da Divisão de Investigações Gerais e Operações Especiais (DIGOS) da Itália, o incêndio pode ter sido causado por uma bomba de fumaça lançada sobre rolos de um material feito de borracha, para revestimento de pista de atletismo, que estavam armazenados sob as arquibancadas.

Conforme relatado pelo jornal italiano La Repubblica, o setor atingido tinha cerca de 250 torcedores do Foggia, que chegaram ao estádio apenas na metade do segundo tempo por causa de um acidente de trânsito no caminho. Eles foram evacuados pelas forças de segurança assim que o incêndio começou. O episódio foi registrado no último fim de semana.

Setor Visitante do estádio Erasmo Iacavone ficou em chamas após ação de ultras. Foto: Reprodução/Twitter/@mundodabola

“O Calcio Foggia 1920 está junto do clube Taranto FC e da cidade de Taranto pelo que aconteceu ontem à noite no Iacovone. Esperamos que as investigações, já iniciadas, possam imediatamente trazer à luz a natureza do incêndio ocorrido e que, se houver dolo, os responsáveis sejam punidos. O Calcio Foggia 1920 está totalmente à disposição para colaborar com os órgãos competentes”, informou o clube visitante em nota.

Foggia e Taranto protagonizam um dos clássico mais tradicionais da Apúlia, região costeira que forma o “calcanhar” da Itália. Os dois times só estiveram junto na divisão principal do país entre as décadas de 1920 e 1930. Depois disso, passaram a se encontrar em divisões inferiores, principalmente na Série C. A rivalidade é tão grande que o jogo foi disputado por alguns anos sem torcida visitante, como ocorre atualmente em clássicos envolvendo os quatro grandes do Estado de São Paulo.

Veja vídeos do Estádio Erasmo Iacavone em chamas

