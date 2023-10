Sevilla x Arsenal: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sevilla e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira, às 16h, pela terceira rodada do Grupo B da Champions League. As duas equipes ainda não deslancharam na competição europeia, apesar de terem iniciado o torneio como favoritas a avançar para as oitavas de final.

A liderança do Grupo B está com o francês Lens, com quatro pontos. O Arsenal aparece em segundo, com três. O terceiro colocado é o Sevilla, com dois pontos, enquanto a lanterna é ocupada pelo holandês PSV Eindhoven, com um ponto.

SEVILLA X ARSENAL: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 24/10 (terça-feira).

: 24/10 (terça-feira). HORÁRIO : 16h (de Brasília).

: 16h (de Brasília). LOCAL: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

Sevilla e Arsenal se enfrentam nesta terça-feira pela Champions. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR SEVILLA X ARSENAL AO VIVO

Space

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE SEVILLA E ARSENAL

SEVILLA : Dmitrovic; Juanlu, Badé, Sergio Ramos e Pedrosa; Fernando, Rakitic e Soumaré; Lamela, Lukebakio e En-Nesyri. Técnico : Diego Alonso.

: Dmitrovic; Juanlu, Badé, Sergio Ramos e Pedrosa; Fernando, Rakitic e Soumaré; Lamela, Lukebakio e En-Nesyri. : Diego Alonso. ARSENAL: Raya; White, Gabriel Magalhães, Saliba e Zinchenko; Rice, Partey e Odegaard; Gabriel Martinelli, Saka e Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SEVIILLA E ARSENAL