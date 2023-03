Sevilla x Fenerbahçe: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sevilla e Fenerbahçe jogam nesta quinta-feira, às 17h (horário de Brasília), na Espanha, pela partida de ida das oitavas de final da Liga Europa. O duelo coloca frente a frente duas equipes com a temporada completamente opostas.

ONDE ASSISTIR SEVILLA X FENERBAHÇE

Sevilla x Fenerbahçe terá transmissão no Star Plus, no streaming. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 17h (horário de Brasília) na Espanha.

Fenerbahce busca se colocar entre os oito melhores da Liga Europa em 2022/2023 Foto: Umit Bektas/ REUTERS

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SEVILLA: Bounou, Montiel, Kouassi, Gudeij e Acuña; Jórdan, Gueye e Rakitic, Ocampos, Suso e En-Nesyri. Técnico: Sampaoli.

FERNERBAHÇE: Bayndir, Kadioglu, Akaydin, Szalai e Lincoln; Willian Arão, Guler, Rossi e Crespo; Enner Valencia e King. Técnico: Jorge Jesus.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O momento do Sevilla é ruim. Depois de um começo péssimo de tempo, o time espanhol trocou o treinador e segue patinando. Nas últimas três partidas, apesar da classificação para as oitavas de final, o time foi derrotado em todas e no último domingo acabou goleado por 6 a 1 pelo Atlético de Madrid. Já o Fenerbahçe vem de três vitórias nos últimos quatro jogos e é o segundo colocado na liga nacional.