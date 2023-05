Sevilla x Juventus: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sevilla e Juventus decidem nesta quinta-feira a disputa por uma das vagas à final da Liga Europa. No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, estádio do time espanhol, as equipes voltam a se enfrentar após empate em 1 a 1 na ida. A partida acontece às 16h, no horário de Brasília.

Em igualdade no agregado, a vitória simples garante qualquer uma das equipes na final da competição. No outro lado da chave, Bayer Leverkusen e Roma disputam a outra vaga na decisão. Na ida, En-Nesyri abriu o placar, mas Gatti empatou, nos acréscimos, para a Juventus.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Sevilha, Espanha.

ESTÁDIO: Ramón Sánchez Pizjuán.

DATA: 18 de maio de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

Sevilla e Juventus decidem vaga na final da Europa League nesta quinta-feira. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

ESPN (TV fechada);

HBO Max (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SEVILLA : Bono; Navas, Badé, Gudelj e Acuña; Fernando e Rakitic; Lucas Ocampos, Óliver Torres e Bryan Gil; En-Nesyri. Técnico : José Luis Mendilibar.

: Bono; Navas, Badé, Gudelj e Acuña; Fernando e Rakitic; Lucas Ocampos, Óliver Torres e Bryan Gil; En-Nesyri. : José Luis Mendilibar. JUVENTUS: Szczesny; Danilo, Bremer e Alex Sandro; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot e Kostic; Di María; Vlahovic. Técnico: Massimiliano Allegri.

ÚLTIMOS RESULTADOS