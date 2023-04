Sevilla x Manchester United: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sevilla e Manchester United decidem, nesta quinta-feira, a vaga à semifinal da Europa League, após empate em 2 a 2 na partida de ida, na Inglaterra. O jogo acontece a partir das 16h (horário de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha.

Na ida, no Old Trafford, o United chegou a abrir 2 a 0 de vantagem no marcador com dois de Sabitzes, mas cedeu o empate na reta final da partida. Malacia e Maguire marcaram contra para igualar o agregado das quartas de final.

SEVILLA X MANCHESTER UNITED

DATA: 20/04/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha.

TORNEIO: Europa League (quartas de final - partida de volta).

Sevilla e Manchester United se enfrentam nesta quinta-feira, pela partida de volta das quartas de final da Europa League. Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

TV Cultura (TV aberta);

ESPN (TV fechada);

Star+ (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SEVILLA - Bono, Navas, Badé, Marcão e Acuña; Fernando, Rakitic e Gudelj; Ocampos, En-Nesyri e Suso. Técnico : José Luis Mendilibar.

- Bono, Navas, Badé, Marcão e Acuña; Fernando, Rakitic e Gudelj; Ocampos, En-Nesyri e Suso. : José Luis Mendilibar. MANCHESTER UNITED - De Gea, Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf e Shaw; Casemiro, Fred, Antony, Eriksen e Sancho; Martial. Técnico: Erik Ten Hag.

ÚLTIMOS RESULTADOS