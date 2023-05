Sevilla x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

O Real Madrid encara volta a campo neste sábado para enfrentar o Sevilla, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. Será a primeira partida do time merengue longe do Santiago Bernabéu desde os insultos racistas a Vinícius Júnior. O brasileiro foi chamado de “macaco” pela torcida do Valencia, no último domingo, em partida válida pela 36ª rodada.

Vini Jr. está fora da partida por causa de um problema no joelho. O Real está na vice-liderança, com 74 pontos, e já garantiu vaga na próxima Champions League. O time merengue quer vencer para não correr o risco de ser ultrapassado pelo rival Atlético de Madrid, que vem logo atrás com um ponto a menos.

Sevilla e Real Madrid se enfrentam pela 37ªrodada do Campeonato Espanhol Foto: Arte/E

O Sevilla está em décimo, com 49 pontos, e busca uma vitória para tentar fisgar ao menos a sétima colocação e se classificar para a Conference League 2023/24. Vale ressaltar que a equipe está na final da Europa League e, se vencer a Roma, garante vaga na Champions.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Sevilha, Espanha.

ESTÁDIO: Ramón Sánchez Pizjúan.

DATA: 25 de maio de 2023.

HORÁRIO: 14h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Fox Sports (TV fechada)

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

REAL MADRID : Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio. Técnico : Carlo Ancelotti.

: Courtois; Odriozola, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Asensio. : Carlo Ancelotti. RAYO VALLECANO: Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Suso, En-Nesyri, Ocampo. Técnico: Julen Lopetegui.

