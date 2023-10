Sevilla x Real Madrid: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid põe seu posto à prova neste sábado, 21, contra o Sevilla, 14ª colocado da competição e com apenas oito pontos somados em oito jogos. A partida acontece a partir das 13h30 (horário de Brasília) no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha. O time de Carlo Ancelotti está na liderança, com dois pontos de vantagem para o vice-colocado Girona.

Será o reencontro de Sergio Ramos com seu ex-clube. Quatro vezes campeão da Champions League com o Real Madrid, o zagueiro deixou o clube após a temporada 2020/2021. Após esse período, defendeu o Paris Saint-Germain por dois anos, antes de retornar para o Sevilla, clube de infância e que o revelou. Atual campeão da Europa League, o clube tenta agora se recuperar para a disputa do Campeonato Espanhol.

Sevilla e Real Madrid se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

SEVILLA X REAL MADRID: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA: 21/10 (quinta-feira);

HORÁRIO: 13h30 (horário de Brasília);

LOCAL: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, na Espanha.

ONDE ASSISTIR SEVILLA X REAL MADRID

Star+ (streaming).

Continua após a publicidade

ESCALAÇÕES DE SEVILLA E REAL MADRID

SEVILLA – Nyland; Sánchez, Badé, Sergio Ramos e Pedrosa; Fernando, Rakitic, Ocampos, Suso e Lukebakio; En-Nesyri. Técnico : José Luis Mendilibar.

– Nyland; Sánchez, Badé, Sergio Ramos e Pedrosa; Fernando, Rakitic, Ocampos, Suso e Lukebakio; En-Nesyri. : José Luis Mendilibar. REAL MADRID – Kepa Arrizabalaga; Vázquez, Rudiger, Alaba e Camavinga; Tchouaméni, Valverde, Kroos e Bellingham; Vinícius Júnior e Joselu. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE SEVILLA E REAL MADRID