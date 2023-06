Shakira revela tensão entre Piqué e Guardiola no Barcelona: ‘Sai você ou saio eu’

Shakira revelou em depoimento à Justiça espanhola detalhes sobre o início de seu relacionamento com Gerard Piqué e os conflitos que o ex-zagueiro teve com Pep Guardiola, então técnico do Barcelona, durante o período em que trabalharam juntos. De acordo com a cantora, os dois não se davam bem e tinham uma relação “super tensa”.

As declarações da artista foram dadas durante depoimento em que responde sobre fraude fiscal e publicadas pelo jornal espanhol El País. De acordo com Shakira, Piqué e Guardiola não se davam no início de sua parceria no Barcelona. “Gerard (Piqué) tinha uma relação bastante complicada com o Barcelona. Com Guardiola ele teve uma relação super tensa, de ‘sai você ou eu’. Foi uma situação que o fez sofrer muito”, revelou a cantora.

O casal, separado desde o último ano, começou a namorar no início da década de 2010 – mesmo período em que Guardiola assumiu o comando técnico do clube catalão. Diante disso, a cantora não tinha certeza se poderia se mudar para a Espanha, visto que o zagueiro projetava até a possibilidade de se transferir do Barcelona – um retorno ao Manchester United chegou a ser a cogitado. À época, o relacionamento com Piqué era o único vínculo da cantora com o país. Ele foi contratado pelo Barcelona em 2008.

Piqué chegou ao Barcelona em 2008, no primeiro de Guardiola no comando técnico da equipe. Foto: Gustau Nacarino/Reuters

Além disso, Shakira destaca que o início do relacionamento com Piqué foi marcado por problemas. Em 2012, passou por um momento complicado. “Nossa relação era muito turbulenta. Ele era um Dragon Khan (personagem de Game of Thrones), porque nossas vidas profissionais não combinavam, era como juntar água e azeite. Eu andava pelo mundo, e ele tinha que cumprir horários”, afirmou.

“Espero que isso não vaze à imprensa”, chegou a destacar a cantora, durante depoimento. Um ano depois desse período tratado como “complicado”, o casal teve seu primeiro filho: Milan, hoje com 10 anos. “Durante a gravidez, e é difícil de entender, eu trabalhava 14 horas por dia. Lembro-me de estar em palco com a minha barriga grande, a fazer aqueles movimentos típicos que faço… acho que fiquei ridícula”, disse a cantora.

Apesar desse período turbulento, o relacionamento com Shakira e o Barcelona durou até 2022, quando Piqué encerrou a carreira e se separou da mulher. Ao longo desse período, o zagueiro conquistou três Champions League. Entre 2008 e 2012, quando trabalhou ao lado de Guardiola, a dupla conquistou 13 títulos.